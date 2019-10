Tony Hawk sytytti Laura Forsbergissa skeittikipinän – Nyt hän vetää Hämeenlinnassa skeittivuoroja aloittelijoille

”Aloitin skeittauksen nelisen vuotta sitten. Silloinen poikaystäväni skeittasi, joten aloittaminen oli helppoa, koska minulla oli seuraa. Hänen kauttaan myös tutustuin muihin hämeenlinnalaisiin skeittareihin.

Olen halunnut skeitata pienestä pitäen, mutta aiemmin aloittaminen oli vaikeaa, koska minulla ei ollut ketään neuvomassa. Skeittaaminen oli vain jotenkin siistin näköistä. Pelasin pienenä veljeni kanssa myös paljon Tony Hawk’s Pro Skater -peliä Playstationilla.

Hämeenlinnassa ei oikein ole muita naisia, jotka skeittaavat. Laitoksella ja Minillä näkee joskus muutamaa, mutta tietääkseni heistä kukaan ei asu Hämeenlinnassa.

Kun aloitin, en halunnut ajatella, että sillä olisi ollut jotain väliä, että olen nainen. Se helpotti lajin aloittamista.

Myöhemmin huomasin, että ei se ketään oikeastaan kiinnostanutkaan. Ja ne, joiden on huomannut katsovan skeittaavia naisia eri tavalla, ovat ehkä muutenkin huonoja tyyppejä.

Vaikka tietenkin niiden muutaman tylsän tyypin kommentit ovat ne, mitkä jäävät mieleen. Niistä tulee helposti olo, että huono asenne on vallalla laajemminkin.

Luulen, että skeittauksen aloittaminen on monelle jännittävää myös sukupuolesta riippumatta. Etenkin, jos ei tunne ketään ennalta.

Pidän Poltinahon Laitoksella aloittelijoiden skeittivuoroja, jotka ovat avoimia kaikenikäisille ja -sukupuolisille. On tärkeää, että kaikille on tila, jossa aloittaa skeittaaminen ilman isoja paineita.

Olen ylipäätään kiinnostunut hämeenlinnalaisen skeittitoiminnan kehittämisestä ja parantamisesta, ja olen mukana skeittiyhdistyksen toiminnassa.

Täällä DIY- eli tee-se-itse-kulttuuri on vahva. Jos haluaa, että jotain tapahtuu, se pitää tehdä itse. Esimerkiksi Hämeensaaren Mini on rakennettu skeittaajien voimin ja olen ollut itsekin auttamassa sen rakentamisessa.

Olen aina harrastanut jotain urheilua. Olen tanssinut, pelannut jalkapalloa, ratsastanut ja harrastanut yleisurheilua, etenkin juoksua.

Skeittauksen myötä aloitin myös lumilautailun. Se oli luontevaa ja tykkään siitä kovasti.

Lisäksi käyn säännöllisen epäsäännöllisesti lenkillä ja teen kotona lihaskuntoa.

Skeittaus rasittaa etenkin reisiä, pohkeita ja nivusia ja joskus myös jalkaterät saattavat olla kipeät. Kotona pyrin treenaamaan niitä lihasryhmiä, joita ei skeitatessa tule käytettyä.

Koska skeittauksessa liikkeet ovat nopeita, käytän muussa treenissä staattisempia liikkeitä. Se helpottaa myös skeittaamista, kun lihakset ovat hyvässä kunnossa.

En ole itse kiinnostunut yhdistämään skeittausta ja kilpailua, mutta mielestäni on hyvä juttu, että skeittaus on mukana ensi vuonna järjestettävissä olympialaisissa. Näkyvyys voi tehdä lajista trendikkäämmän ja saada sitä enemmän ihmisten tietoon.

Ehkä skeittausta sitten rahoitettaisiin ja tuettaisiin enemmän.

Katson paljon skeittileffoja ja -videoita ja seuraan Instagramissa monia skeittaajia. Joskus katson myös skeittikisoja.

Minua inspiroivat etenkin naisskeittaajat. He ovat minulle jotenkin samastuttavampia. Tykkään myös seurata sellaisia skeittaajia, jotka ovat lähellä omaa tasoani. Oman skeittaukseni kannalta heidän katsomisensa on kehittävämpää kuin jonkun, joka on minua paljon parempi.

Skeittaus ja videokuvaaminen kulkevat käsi kädessä. Myös minulta on muutamalla videolla joku yksittäinen temppu, jotka ovat sattuneet tarttumaan nauhalle jollain skeittitourilla.

Hämeenlinnassa tosi moni skeittaaja myös maalaa. Se yhteys on tosi vahva, ja teen katutaidetta myös itse.

Esimerkiksi Minin kaarissa ja rampeissa voi nähdä skeittaajien maalauksia.”

