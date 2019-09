Jankkaaminen toriparkista on kestänyt Hämeenlinnassa jo 160 vuotta – Tällaista kehää keskustelu on kiertänyt

Hämeenlinnan toriparkista on puhuttu jo vuosikymmenten ajan. Hanke on kaatunut joka kerta, ja kansa on vastustanut kiivaasti. Nyt käynnissä on jälleen uusi väittelykierros. Selvitimme, millaista kehää toriparkkikeskustelu on kulkenut.