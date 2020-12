Traktori kuin koru, krouvi tai symppis - "Joku meissä miehissä on", toteaa 11 vanhaa traktoria hankkinut Aimo Särkijärvi

Särkijärven traktorikokoelma rakentui kahdessa vuodessa. Miehen mukaan hulluutta on monenlaista, ja tämä on melko vaaratonta lajia. Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 17.07.2020.

Kun Aimo Särkijärvi ilmoitti ostavansa ensimmäisen traktorin kaksi vuotta sitten, vaimo ”karhenteli” jo siitä.

Mies perusteli traktorin tarvetta talven lumitöillä. Traktorin perään kiinnitettävällä perälevyllä ne hoituisivat näppärästi.

Niin kotiin tuli pieni, punainen Ferguson MF 35, vuosimallia 1964.

Ei mennyt kauan, kun mies ilmoitti ostaneensa toisen traktorin, Zetor 25 A:n, vuosimallia 1957. Siinä vaiheessa vaimo soitti pariskunnan tyttärille ja ilmoitti isän seonneen.

– Alvettulassa varmaan kolmen kilometrin päässä kuulivat, että jotain Särkijärvellä nyt puhutaan, Aimo Särkijärvi vitsailee.

Kolmannesta traktorikaupastaan mies ilmoitti ovelasti kesken perheaterian. Oli tytär, vävy ja lapsikin pöydässä suitsimassa vaimon reaktiota.

– Pudotin pöydässä pommin ja katselin vaimoa. Hän ei sanonut sanaakaan.

Unelmia täytyy olla

Ehkä siinä vaiheessa vaimo, Liisa Särkijärvi tajusi, että peli oli menetetty. Aviomies oli hurahtanut vanhoihin traktoreihin ja toteutti unelmiaan. Olihan mies todennut, että niitä täytyy olla hautaan asti.

– Naiset eivät ymmärrä meitä miehiä, että mikä meitä näissä kiehtoo, Särkijärvi huokaa.

Hän myöntää, että viime vuonna homma lähti lapasesta. Samaan hengenvetoon hän korostaa, että hulluutta on monenlaista, ja tämä on vielä melko vaaratonta lajia.

– Jos tämän kuva päätyy lehteen, niin monta kateellista miestä on tämän jälkeen, Särkijärvi myhäilee ja puristaa Zetorin rattia.

Traktoreita on nyt kokoelmassa kymmenen. Särkijärven matematiikan mukaan niitä on kuitenkin vain yhdeksän, sillä hän omistaa kaksi samanlaista Massey Ferguson 35:sta. Toista niistä säilytetään kotona Hauhon Alvettulassa, kun varsinainen kokoelma sijaitsee Pälkäneen kesämökillä.

Särkijärvi rakensi Pälkäneelle niille oman tallin. Idea siihen tuli vaimolta.

– Häntä häiritsi, kun traktorit olivat pressujen alla. Ne piti kuulemma saada jonnekin. Sanoin, että loistava idea ja tein niille hallin.

Näkymä kuin taulussa

Särkijärvi kertoo haastattelupäivän aamulla kiinnittäneensä erään rouvan kesämökin seinälle tauluja. Samalla tavalla kuin rouva nauttii tauluistaan, ihastelee Särkijärvi traktoritallinsa näkymää.

Miehen haaveissa on vielä yksi traktori. Valmet 565 täydentäisi Särkijärven Valmet 20-, Valmet 33D- ja Valmet 361D -suoran.

– Yksi mies on sellaista myymässä, mutta hän ei ole vielä sanonut, että voisin tulla sen huomenna hakemaan. Sekin kuulostaa jo hyvältä, että hän on joskus valmis siitä luopumaan.

Traktorikeräily loppuu sitten siihen.

Ellei eteen tule toista Allis-Chalmersin kaltaista korua, jollaiselle löytyy aina tilaa miehen tallista ja sydämestä.

Yksi sellainen miehellä jo on: Oranssi, Isossa-Britanniassa valmistettu vuoden 1957 malli, jonka hänen omien sanojensa mukaan ”onnistui hankkia” viime keväänä. Traktoriin mies törmäsi jo viime lokakuussa.

– Ihastuin heti ja kysyin, onko se myynnissä.

Omistaja arvioi sen hinnan, mutta ei halunnut vielä luopua traktoristaan.

– Nyt keväällä kysyin uudestaan, ja maksoin sen minkä jo syksyllä lupasin. Minusta se on niin kaunis ja symppis.

Korvia hivelevä käyntiääni

Hyvällä tuurilla yleisen traktorimallin saattaa saada Särkijärven mukaan 1 500 eurolla, mutta 5 000 euroakin uppoaa traktorikaupoilla herkästi.

– Näistä Zetoreista (25 A) pyydettiin jopa 10 000 euroa hulluimpaan aikaan. Vaikka Zetor oli aika yleinen traktori ennen aikaan, niin ne ovat haluttuja. Itse en joutunut maksamaan niin paljon. Hinnat pyörivät nykyisin neljän ja kuuden tonnin välissä.

Jos Valmetit ja Allis miellyttävät silmää ulkomuodollaan, niin Zetorin vahvuus on sen korvia hivelevässä käyntiäänessä. Se on paras ääni, minkä traktori voi ulos jyskyttää.

Zetor 25 A ei ole Särkijärven mukaan koskaan ollut mikään varsinainen maatilojen työjuhta. Sen ansiot ovat muualla.

– Siinä on 150-kiloinen vauhtipyörä. Sen kun sai vauhtiin, niin se menee hullun lailla.

Vanhoissa traktoreissa on jäykät, mekaaniset jarrut, mutta mitä painavampi ajaja, sitä paremmin se jarruttaa.

– Olisi hyvä, jos olisi 150-kiloinen kuski, silloin se pysähtyy kuin seinään, Särkijärvi heittää.

”Joku meissä miehissä on”

Mikä näissä vanhoissa traktoreissa siis oikein kiehtoo? Jos kerran naiset eivät ymmärrä miehiä, niin nyt Särkijärvellä olisi mahdollisuus auttaa naisia ja vaimoja ymmärtämään.

– Tuo on ensi vuonna jo 70-vuotias. Niin iäkkään vehkeen voi saada vielä käyntiin. Se käyntiäänikin on niin kaunis, Särkijärvi aloittaa ja viittoo kohti harmaata Fergusonia.

Se piti hankkia, koska se on tehty samana vuonna kuin Särkijärvikin.

– Joku meissä miehissä on. Kun nostalginen ajoneuvo vielä toimii. On ajo- ja liikennekuntoinen. Se osoittaa, miten hyvin näitä on ennen tehty. Kaikella kunnioituksella itäeurooppalainen jälki on krouvia ja kaikki on vähän kuin prässin jäljiltä. Ne eivät ole kauniita, mutta kestäviä työkoneita.