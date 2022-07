TS: Partiolaisten Kajo-leirillä Evolla on ollut "epäasiallista ja jopa rikollista toimintaa"

Partiolaisten suurleirillä, finnjamboree Kajolla, on tapahtunut epäasiallista ja jopa rikollista toimintaa, uutisoi Turun Sanomat. Lehden mukaan asiasta ilmoitettiin Kajon virallisessa sovelluksessa. – Rikoksista kutsutaan paikalle asiaa selvittämään poliisi ja myös muista rikkomuksista on seuraamuksia, esimerkiksi kotiin lähettäminen epäasiallisen ja loukkaavan käytöksen takia. Kaikista alaikäisten tekemistä rikkomuksista tehdään lastensuojeluilmoitus. Jokaiselle, joka näkee kiusaamista, on velvollisuus puuttua asiaan,...