Tuhkarokolle altistuneita on tavoitettu hyvin Hämeenlinnassa – Uudet tartunnat ovat mahdollisia

Kanta-Hämeen keskussairaala on saanut varsin hyvin yhteyden ihmisiin, jotka ovat altistuneet tuhkarokolle sairaalan päivystyksessä 18. ja 20. marraskuuta. Sairaala selvittää heidän tarpeensa rokotussuojalle. – Meiltä käsin on tavoitettu oleellisimmat, joilla on eniten kiire, sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Janne Mikkola kertoo. Mikkolan mukaan altistuneiden kokonaismäärä noin 80 ihmistä, joista osa sulkeutuu pois riskiryhmästä. – 1920–40-luvulla syntyneitä ei ole…