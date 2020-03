Tatuointistudiolla tehdään töitä, mutta asiakkaan tukijoukot saavat jäädä suosiolla kotiin

Hämeenlinnalaisen tatuointistudion ovi on kiinni, mutta sisätiloissa kone surisee.

Palokunnankadulla sijaitsevan Black Lilyn yrittäjä Nina Silavuori nakuttaa kuvaa Saku Teberin pohkeeseen. Keskeytyksiä tulee lähinnä silloin, kun studion puhelin soi.

– Ovi pysyy nyt kiinni koronan takia. Liike on avoinna vain ajanvarauksella. Edes tukijoukkoja ei asiakas saa tuoda mukanaan. Järjestelyllä pyritään välttämään ihmisvirtaa ja viruksen leviämistä, Silavuori kertoo.

Tatuointiliikkeessä on kerrallaan korkeintaan neljä ihmistä paikalla, kaksi tatuointiartistia ja kaksi asiakasta.

Hallituksen valmiuslain ohjeistus sallii korkeintaan kymmenen ihmisen kokoontumisen tietyillä julkisilla paikoilla pandemian aikana. Se ei varsinaisesti tatuointistudiota koske, mutta Silavuori haluaa pelata varman päälle.

Silavuoren mukaan korona ei toistaiseksi ole vielä näkynyt studion asiakasmäärässä. Flunssan takia on tullut pari peruutusta, tatuointiaikaa siirrettiin keväämmälle.

– Muutenhan tämä on päivä kerrallaan elämistä. Tarkkailemme tilannetta tiivisti, että tarvitseeko studion ovet laittaa väliaikaisesti kokonaan kiinni. Vielä ei siltä näytä, onneksi, Silavuori sanoo.

”Ehkä valmistautuminen on tapahtunut enemmän henkisellä tasolla. Aseptiikkaa, hygieniaa ja siisteyttä noudatetaan muutenkin erityisen tarkasti.”

Aikoja ei koronan yleisen uhkan vuoksi ole peruttu myöskään turenkilaisen hammaslääkärin Pasi Salmen vastaanotolla.

Kolmisenkymmentä vuotta vastaanottoaan pitänyt Salmi kertoo, että viruspandemia ei ole myöskään aiheuttanut suurempia normaalista poikkeavia toimenpiteitä hammaslääkäriasemalla.

– Kättely on pannassa, ja käsienpesua on tehostettu. Ovenkahvoja olen putsannut useamman kerran päivässä, vaikka nekin puhdistetaan tavallisesti joka päivä. Ehkä valmistautuminen on tapahtunut enemmän henkisellä tasolla. Aseptiikkaa, hygieniaa ja siisteyttä noudatetaan muutenkin erityisen tarkasti.

Sama pätee tatuointistudioon, jota Silavuori kuvailee yhdeksi turvallisimmista paikoista.

– Pinnat pyyhitään ja paikat putsataan joka tapauksessa, on viruspandemiaa tai ei.

Tatuointineulat ovat kertakäyttöisiä, samoin suojakäsineet ja osa tatuointikoneen osista suojamuoveineen.

” Asiakas kyllä saa halutessaan kasvomaskin studiolta.”

Hengityksensuojainta hammaslääkäri Salmi käyttää aina ollessaan tekemisissä toisen ihmisen purukaluston kanssa.

Silavuoren työkaveri, tatuointiartisti Olli-Pekka Lappalainen, puolestaan silloin, jos hänellä itsellä on flunssan kaltaisia oireita esimerkiksi siite- tai katupölystä johtuen.

– Asiakas kyllä saa halutessaan kasvomaskin studiolta. Omassa työssäni se lähinnä hankaloittaa tatuoimista. Ohuella maskilla on tapana kostua ja vettyä pitkissä projekteissa, Silavuori sanoo.

”Tatuointia pitää hoitaa kuin palovammaa eli pestä ja rasvata puhtailla käsillä.”

Lappalainen arvelee, että kasvosuojaimen hyöty on lähinnä psykologinen koronan suhteen.

– Onhan sillä tietyllä tapaa rauhoittava vaikutus.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen on sanonut (Talouselämä 24.1.2020), että suojus ei pidä loitolla viruksia ja bakteereja.

Salminen puhuu säännöllisen käsienpesun puolesta, sillä virukset ja bakteerit välittyvät suun ja silmien limakalvoille käsien kautta.

Silavuori, Lappalainen ja hammaslääkäri Salmi ohjeistavat asiakkaitaan tehostettuun käsienpesuun. Molemmilta työpaikoilta löytyy niin käsidesiä kuin muitakin desinfiointiaineita.

Tatuointia ottaessa on aina syytä huolehtia hygieniasta, että tuoreessa kuvassa (tatuoinnissa) oleva ihorikko ei tulehdu.

– Tatuointia pitää hoitaa kuin palovammaa eli pestä ja rasvata puhtailla käsillä. Tatuointia tehdessä iholle levitetään paksua geeliä, joka suojaa ”haava-aluetta”, Lappalainen kertoo.

Silavuori ja Salmi neuvovat asiakkaita kuin yhdestä suusta:

– On sitten kyseessä mikä tahansa tartuntatauti, vaikka vain nuhakuume, on silloin syytä jäädä kotiin paranemaan.

Neuvosta on syytä ottaa onkeensa tartuntariskiä ajatellen.

”Tavarantoimittajilta on tullut viestiä, että kasvosuojien, hanskojen ja käsidesin toimitusta säännöstellään.”

Kilpavarustelun kaltaisesta hamstraamisesta johtuvaan välinepulaan ei hammaslääkäri Pasi Salmi ole törmännyt. Ei ainakaan vielä.

– Tavarantoimittajilta on tullut viestiä, että kasvosuojien, hanskojen ja käsidesin toimitusta säännöstellään, eikä tilauksia voi tehdä tällä hetkellä sähköisesti. Tavallisesti teen tilauksen kerran kuukaudessa tai kahdessa, joten tavaraa on jäänyt myös reserviin.

Silavuori on törmännyt lähinnä kasvomaskien loppumiseen tukuista.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kuvailee tilannetta blogissaan koronahelvetiksi.

Hän ennustaa, että luvassa on pienten ja keskisuurten yritysten konkurssiaalto, jos tilanne tästä pahenee.