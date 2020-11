Tuleeko Tervakosken liikuntahallin pihalle ulkoliikuntavermeitä vai ihan jotain muuta? - Janakkalaiset voivat nyt äänestää

Janakkalalaiset pääsevät nyt äänestämään, mihin Tervakosken paperitehtaan myöntämät tukirahat käytetään.

Delfort Areenan liikuntaäänestys on avoinna janakkalalaisille 13.12. saakka.

Janakkalalainen voi äänestää kahdesta eri vaihtoehdosta:

– Nuorille avoin, maksuton liikuntaryhmä Areenalla 1 krt /vko arki-iltana vuoden ajan syys- ja kevätkaudella. Kyseessä on matalan kynnyksen harrastusryhmä, jossa pelataan eri pallopelejä. Vuorolla on ohjaaja paikalla ja se on ilmainen osallistujille. Toiminnan sisältöä muokataan osallistujien toiveiden mukaisesti.

– Tasapainoa kehittäviä ulkoliikuntakalusteita Delfort Areenan piha-alueelle.