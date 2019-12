Tulen ja jään joulu -tapahtuma sai väen liikkeelle

Hämeen linnassa ja Hämeenlinnan torilla kahtena joulunalusviikonloppuna järjestetty Tulen ja jään joulu -tapahtuma toi kaivattua jouluohjelmaa kaupunkiin.

Projektipäällikkö Kalle Tanhuanpää Hämeen Nuorkauppakamarista summaa, että Tuomaan markkinat ja linnan juhlavalaisun sytyttäminen vetivät väkeä linnalle 14.–15.12. runsain mitoin. Linnan juhlavalaisu kiinnosti ihmisiä jopa some-ilmiöksi asti.

21.–22.12. torin tekojäällä nähtiin näyttäviä jäätanssinumeroita, jotka kokosivat yleisöä torille ja kirkkopuistoon.

– Hämeenlinnan torille rakennettu tekojääkenttä on houkutellut isoja ja pieniä luistelijoita heti avautumisestaan lähtien. Jäällä on luisteltu viikonpäivästä ja vuorokaudenajasta riippumatta. Osasimme aavistaa, että tekojää vetää väkeä, mutta ihan näin mukavaa käyttöastetta emme mekään osanneet odottaa, kertoo projektipäällikkö Kalle Tanhuanpää.

Hänen mukaansa jää pysyy tammikuun loppuun asti torilla, mutta jatkostakin on keskusteltu.

– Katsotaan, saadaanko jäälle jatkoaika Hämeenlinnan hiihtolomaviikolle asti. Sitä on kovasti meiltä toivottu, Tanhuanpää jatkaa.

Hämeen linnan ja torin juhlavalaisu päättyi tapaninpäivään. Torin tekojäälle jää kuitenkin yleisvalo luistelua varten. Siitä pitää huolen Tulen ja jään valaistuskokonaisuuden suunnitellut ja toteuttanut Torvinen Showtekniikka.

Onko tapahtumalle tilausta ensi vuonna?

Tulen ja jään joulu -tapahtuma järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa.

– Yhdistimme torin ja linnan tapahtumat yhden sateenvarjon alle. Nyt keräämme palautetta kaikilta mukana olleilta toimijoilta, ja katsomme, onko tapahtumalle tilausta myös ensi vuonna, Kalle Tanhuanpää kertoo.

Hänen mukaansa yleisöpalaute on ollut todella positiivista. Erityisesti jääkenttä on saanut kiitosta, mutta myös kaupungin keskustan elävöittäminen on ollut ihmisille mieleen.

– Joulutori ja torilla järjestetyt ohjelmat keräsivät väkeä erityisesti viimeisenä tapahtumapäivänä. Osittain viikonloppuja haittasivat leudot vesikelit – ja hämäläisethän syttyvät tunnetusti hitaasti uusiin juttuihin, pohtii Tanhuanpää.