Kaistale maastoa paloi mökkipihassa Rengon Kilpilammella Hämeenlinnassa. Tuli ei uhannut lähistöllä olevia rakennuksia, sillä se kiertyi syttymispaikalta kohti rantaa. Kaiken kaikkiaan paloalue on noin 70×10 metrin kokoinen. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Pelastuslaitos hälytettiin palopaikalle yhden jälkeen maanantaina iltapäivällä.Kanta-Hämeessä on voimassa metsäpalovaroitus, jonka aika avotulen sytyttäminen on kielletty….