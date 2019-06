Tulossa on hyvä hyttyskesä – ainakin hyttysten kannalta

Tänä kesänä on luvassa paljon hyttysiä. Näin arvioi Kainuun Ely-keskuksen hyönteistutkija Reima Leinonen .

Leinosen mukaan keväällä vettä on piisannut kohtuullisesti, joten on mahdollista, että hyttysiä tulee tänä kesänä runsaasti. Määrässä on kuitenkin alueellista vaihtelua.

Hyttysten määrään vaikuttavat oleellisesti talven lumet ja kevätsateet. Lisäksi ratkaisevaa on se, säilyvätkö hyttysen munat kesälämpötiloissa kasvulammikoiden veden alla.

Etelän kuiva jakso on saattanut kuivattaa lammikoita niin, ettei hyttysiä lennä siellä kesällä paljoakaan.

Leinosen mukaan hyttysiä on sitä varmemmin, mitä pohjoisemmaksi mennään.