Tunnelma ei jää ainakaan valoista kiinni, Kaurialan koulun oppilasagentit järjestivät väriä juhliin

Kun Kaurialan koulussa Myllymäessä vietetään perjantaina joulujuhlaa, luvassa on ennennäkemätön valoshow. Kiitos siitä kuuluu koulun aktiivisille oppilasagenteille, jotka marssivat taannoin rehtori Pekka Saroksen juttusille.

– Kun agenttitoiminta alkoi, juhlasalin lavan katossa oli vain yhdet värivalot, jotka eivät toimineet kunnolla, kertovat 9-luokkalaiset Aku Ihamäki ja Aleksi Kokkonen sekä 8-luokkalainen Matias Immonen .

Ohjeet laadittu omalla ajalla

Porukka keksi, että koululle voisi hankkia uutta valotekniikkaa. Rehtorilta heltisi lupa valojen ja niiden ohjaimen hankintaan, ja siitä urakka varsinaisesti alkoi.

– Valo-ohjaimen käyttö ei ole aivan yksinkertaista. Me on itse opeteltu omalla ajalla sen käyttöä ja on laadittu tarkat ohjeet niin, että muutkin pystyvät käyttämään laitteita, kertoo Aku Ihamäki.

– Olemme tehneet todella paljon materiaalia eri juhlia varten, Kokkonen kertoo.

Ohjeiden laadinta on aiheellista jo siksikin, että 9-luokkalaiset vaihtavat maisemaa tämän lukuvuoden jälkeen, ja agenttitoiminta valoefekteineen jää Kaurialan koulussa nuorempien vastuulle.

Uusia seiskoja värvätään mukaan

Kun toiminta vakinaistettiin pari vuotta sitten kaikissa Hämeenlinnan kouluissa, Kaurialassa oli tasan yksi oppilasagentti eli Aku Ihamäki. Ohjaajaopettaja Mervi Laurila alkoi koota mukaan uusia oppilaita ja sai Aleksi Kokkosen ja Matias Immosen innostumaan.

Immonen kertoo, että 8-luokkalaisia on agenttitoiminnassa nyt mukana kaksi. Muitakin uusia agentteja on saatu mukaan ja lisää väkeä värvätään jälleen tulevista 7-luokkalaisista.

Agenttien pääasiallinen tehtävä kouluissa on toimia oppilaiden ja myös opettajien apuna tietotekniikkaan liittyvissä asioissa.

Esimeriksi Kaurialan koulussa agentit järjestivät syksyllä kaikille seitsemänsille luokille tunnin, jossa kerrottiin uusien läppäreiden ja pilvipalveluiden toiminnasta.

– Se säästää aikaa oppitunneilla, kun opettajien ei tarvitse neuvoa niiden käyttöä, vaan voidaan keskittyä varsinaiseen aiheeseen, Aleksi Kokkonen sanoo.

Opeista on hyötyä myöhemminkin

Kaikki kolme pitävät oppilasagenttitoimintaa antoisana kokemuksena, johon he ovat käyttäneet paljon myös vapaa-aikaansa.

– Valo- ja äänitekniikka on ollut ihan uutta aluetta ainakin minulle, ja on ollut kiinnostavaa ottaa asioista selvää, Kokkonen sanoo.

Matias Immonen uskoo, että perehtymisen myötä valmius omaksua muutakin tekniikkaa on kasvanut.

Tositestissä uudet valot olivat hiljattain Kaurialan koulun 60-vuotisjuhlassa. Käyttöä showlaitteistolle on muutenkin, sillä joulu- ja kevätjuhlien lisäksi lukuvuoteen mahtuu runsaasti muitakin valaistavia tapahtumia. HÄSA

