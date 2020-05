Tunnettu ilmastoaktivisti Atte Ahokas jäi tauolle kokemansa häirinnän vuoksi – MLL: "Kiusaamisesta on tullut valitettavan arkipäiväistä"

Vapun jälkeen jokioislainen ilmastoaktivisti Atte Ahokas ilmoitti jäävänsä aktivismitauolle. Syynä oli yli vuoden kestänyt jatkuva viha, uhkailu ja vähättely.

Monen nettikommentoijan tarkoituksena onkin lannistaa ja vaientaa nuori loppumattomalta tuntuvalla pilkalla ja vihalla.

– Joitain voi ärsyttää, kun nuori on jotain mieltä, Mannerheimin Lastensuojeluliiton nuorisotyön päällikkö Jenni Helenius sanoo.

Oon nyt päivän ja yön yli asiaa miettiny ja alotan aktivismitauon nyt. Musta tuntuu, että se on ainut tapa saada tää paha olo lähtemään. Mä en vaan enää jaksa tätä kokoajan. Aktivismi on ehkä paras asia mitä mulle on tapahtunut, mutta se on myös ollut liian kuormittavaa. 1/3

— Atte Ahokas 🇫🇮🇪🇺🌍 (@A_Ahokas) May 1, 2020