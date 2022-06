Tupa oli täpötäynnä: Helsinki–Vantaalla oli perjantaina historiallisen suuri määrä lentomatkustajia, eivätkä ruuhkat tähän lopu

Helsinki–Vantaan lentokenttä oli perjantaina iltapäivällä tupaten täynnä matkustajia, kun perjantai-iltapäivään osui historiallisen suuret matkustajamäärät. Pahin ruuhkahuippu oli noin kello 15 aikaan, jolloin turvatarkastukseen joutui odottamaan noin tunnin.

Finavian mukaan lomaruuhkia on odotettavissa koko kesäkuun ajan, erityisesti viikonloppuisin.

– Sunnuntaina on odotettavissa, että matkustajia on sama määrä kuin tänään. Hyvin vilkas lomaliikenne on käynnissä niin kuin meillä on ollut kesäisin ennen pandemiaakin. Nyt olemme siinä tilanteessa, sanoi kehitysjohtaja Sami Kiiskinen.

Kiiskisen mukaan matkustajamäärien kasvu ei ole tullut yllätyksenä, vaan on ollut tiedossa. Hänen mukaansa kaikki mahdollinen on tehty.

– Olemme pyrkineet saamaan kaikki mahdolliset resurssit käyttöön, mutta kun henkilöstöä ei ole tarpeeksi, silloin me emme voi ihan täysin kysyntään vastata, Kiiskinen sanoi.

Hän arvioi, että tilanne todennäköisesti helpottaa syksyllä.

Koronapandemian takia monet lentokentällä työskennelleet ovat vaihtaneet alaa, sillä pandemian pahimpana aikana lentoliikenne oli ajoittain käytännössä pysähdyksissä. Lisäksi sairauspoissaoloja on koronan takia enemmän kuin ennen pandemiaa.

Finavia huolehtii lentokentillä turvatarkastuksesta, lentoyhtiöt lähtöselvityksestä.

Finavia on pyytänyt aiemminkin tässä kuussa matkustajia varaamaan riittävästi aikaa lentokentälle sekä varautumaan jonoihin erityisesti aamuisin kello 5–8 ja iltapäivisin kello 14–18.

“Täällä on aika tyrmistyttävän näköinen jono”

Helsinki–Vantaan lentokentälle perjantaina noin kello kahden aikaan saapunut Maiju Paanajärvi oli lähdössä lomalle Italiaan.

– Täällä on aika tyrmistyttävän näköinen jono. En ole koskaan nähnyt näin pitkää jonoa lentokentällä. Vähän kauhistuttaa, että kuinka pitkään tuossa menee. Toivottavasti aika riittää, Paanajärvi pohti.

Hänen lentonsa lähtöön oli tuolloin vielä kaksi ja puoli tuntia aikaa. Paanajärvi tiesi tulla lentokentälle ajoissa, sillä hän oli edellisenä päivänä lukenut uutisjutun, jossa ruuhkista varoitettiin.

Berliiniin lähdössä ollut Sinikka Haapiainen sanoi, että vaikka jonossa oli todella paljon ihmisiä, jono kuitenkin liikkui koko ajan.

– Olimme varautuneet ruuhkiin. Varasimme reilut kaksi tuntia aikaa. Meillä ei ole myöskään ruumaan menevää tavaraa, Haapiainen kertoi.

Lentokentällä ollut Lehtikuvan kuvaaja Vesa Moilanen kuvaili perjantaina kahden aikoihin iltapäivällä ihmisten vyöryvän jonoon ja arvioi, että jos jono olisi ollut suora, se olisi ollut satojen metrien mittainen – ja kasvoi silmissä. Moilanenkaan ei muistanut milloinkaan nähneensä lentokentällä vastaavaa jonoa.

Finavia on ohjeistanut, että lähtöselvitys kannattaa tehdä ennakkoon, jos matkustaa ilman ruumamatkatavaroita. Tällöin voi kävellä suoraan turvatarkastukseen.

Myös turvatarkastuksessa on odotettavissa ruuhkia, joten lisäaikaa on syytä varata myös ilman ruumatavaroita matkustettaessa. Terminaali ykkösen turvatarkastuspiste palvelee kesäkuussa supistetuin aukioloajoin. Finavia päivittää verkkosivuilleen ajankohtaisia tilannekatsauksia.