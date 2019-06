Turengin liikuntahallin juoksusuoran ja heittopaikan lattiamateriaali uusitaan tänä vuonna.

Nykyinen lattiamateriaali on alkuperäinen 20 vuotta vanha tartan-pinnoite, joka on käyttöikänsä päässä. Uudeksi materiaaliksi on valittu 12 millimetriä paksu Mondo Superflex -päällyste. Sitä tarvitaan noin 400 neliömetriä.

Kustannusarvio on 50 000 euroa, johon kunta on saamassa aluehallintovirastolta 10 000 euron tuen. HÄSA