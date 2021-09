Turengin koulun luistelupaikkaa esitetään Moisioon

Turengin koulu on saamassa uuden luistelupaikan Moision yläkentältä koulun läheltä. Asia tulee teknisen lautakunnan päätettäväksi keskiviikkona. Koulu on tähän asti käyttänyt alueellaan olevaa hiekkakenttää talvisin luistelupaikkana, mutta nyt hiekkakentälle rakennetaan uutta koulua. Uudelle Moision luistelualueelle aiotaan rakentaa valaistus. Koulu sanoo lausunnossaan, että myös wc tarvitaan ehdottomasti. Uudessa paikassa pukuhuone on valmiina, samoin vesipiste jäädytystä varten....

