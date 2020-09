Turengin koulun yksi luokka karanteeniin: Oppilaalla koronavirustartunta

Janakkalan kunta tiedotti Turengin koulun koronavirustartunnasta tiistaina. Kyseessä on toinen tällä viikolla Janakkalassa todettu tartunta.

Yksi Turengin koulun luokka on asetettu korona-altistuksen vuoksi karanteeniin, tiedottaa Janakkalan kunta tiistaina. Yhdellä luokan oppilaista on todettu koronavirustartunta.

Kunnan tiedotteen mukaan karanteeni on varotoimenpide, ja kyseinen koululuokka pidetään syyslomaan asti etäopetuksessa. Koulun oppilaiden huoltajille lähetetyn Wilma-viestin tietojen mukaan kyseessä on kuudennen luokan oppilas. Myös yksi opettaja on asetettu karanteeniin.

Kunnan mukaan tartuntaketju on tiedossa, ja kaikki altistuneet on kartoitettu.

Toinen tartunta Janakkalassa tällä viikolla

Tiistaina ilmoitettu koronavirustartunta on toinen, joka Janakkalassa on tällä viikolla todettu.

Maanantaina tuli ilmi, että Janakkalan Pallon toimihenkilöllä todettiin koronavirus. Joukkueen, johon kyseinen toimihenkilö liittyi, toiminta keskeytettiin välittömästi ja sen harjoitukset peruttiin.

Janpan tiedotteen mukaan ainoa oire, joka toimihenkilöllä oli, on nuha.

Maalis–toukokuun aikana koronavirustartuntoja todettiin kunnan terveyspalveluiden mukaan yhteensä 12. Elokuussa tapauksia oli yksi.

Maakunnassa keväästä asti 172 tartuntaa

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin mukaan maakunnassa on kaikkiaan todettu 172 koronavirustartuntaa. Maananantain aikana uusia tapauksia todettiin Kanta-Hämeessä neljä.

Kanta-Hämeessä on toistaiseksi laaja kasvomaskin käyttösuositus. Maakunnan terveysviranomaiset antoivat suosituksen viime viikolla, koska koronavirusepidemian arvioidaan olevan maakunnassa kiihtymisvaiheessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedotti tiistaina 149 uudesta koronavirustartunnasta Suomessa.

