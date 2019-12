Turengin pendelöijät voivat nyt vuokrata autolleen lämmitystolpan - Tolpasta tulee virtaa, kun ulkolämpötila on alle viisi astetta

Turengin liityntäparkin lämmityspaikat ovat nyt varattavissa.

Kauppakujan parkkialueelta, rautatieaseman läheisyydestä löytyy nyt yhteensä kymmenen auton lämmitystolppaa junalla liikkuvien käyttöön.

Lisäksi parkkipaikalla on neljä vapaasti käytettävissä olevaa sähköauton latauspistettä.

Autojen lämmityspaikat vuokrataan ajalle 1.11.-30.4. ja paikkojen avaimet on ohjelmoitu toimimaan vain tällä ajanjaksolla.

Minimivuokra-aika on kolme kuukautta ja kuukausimaksu 25 euroa plus 0,25 euroa per kilowattitunti. Avaimen panttimaksu on 25 euroa.

Sopimuskauden loppulaskussa huomioidaan paikan sähkön kulutus sähkömittarin lukeman perusteella.

Auton lämmitysaika on 1 – 3 tuntia riippuen ulkolämpötilasta. Lämmityspisteeseen ei tule virtaa, mikäli ulkolämpötila on yli 5 astetta.

Janakkalan kunta voi ohjelmoida avaimen pois käytöstä maksamattoman laskun tai mahdollisen väärinkäytön takia.