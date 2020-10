Ajastinkolumni: Turvallisuus on suhteellista Tansaniassa, mutta apua saa aina

Asuntomme ulko-ovi pidetään lukittuna, jopa silloin kun olemme sisällä. Ulko-oven edessä on rautaportti, meillä kalterit. Monissa asunnoissa rautaovi on koristeelliseksi taottu.

Myös ikkunoiden edessä on kalterit tai taotut koristekehikot. Talo kuin talo valmistetaan siten, että niissä on rautaiset portit.

Ennen kuin ikkunoihin ostetaan lasit, on tärkeämpää asentaa taotut rautaiset suojakehikot.

Vartijoita ja koiria turvana

Asuinalueemme on rajattu aidalla, ja aluetta vartioidaan vuorokauden ympäri. Erikseen ovat yövartijat ja päivävartijat.

Alueelle tullessa vieraan lähtö- ja tuloaika kirjataan vartijoiden vihkoon. Vartijan työ on raskas: on oltava paikallaan ja vartioitava. Ala on matalapalkkaista, mitään vaativuuslisää ei täällä taideta tuntea.

Nyt alueellamme on myös vartiokoira. Se saa osakseen sympatiaa ja silityksiä. Meidän koira ei ole häkissä, vaan kulkee vapaana.

Koira on perinteinen hyvä vartija; se on valpas ja tarvittaessa äänekäs. Jos ei ole varaa vartijaan, niin yksi tai useampi koira kodissa pitävät ääntä vieraan yrittäessä pihalle.

Mopolla kulkee vaikka pakastin

Aamumatkalla töihin ohitan tien vierellä kulkevia pieniä esikoululaisia. Reput selässään ilman saattajia. Minä ohitan heidät auton ovet lukittuina, kuten täällä on tapana.

Luovuutta liikenteessä. Keksimme sanaparin tänään.

Liikenteessä tapahtuu onnettomuuksia, loukkaantumisia ja menetyksiä. Ajettaessa pikipikillä tai bodabodalla (= kevytmoottoripyörä) kypärät usein puuttuvat.

Matkustajien lisäksi noissa mopoissa kuljetetaan kätevästi tavaroita. Juuri näimme pakastimen kiinnitettynä tarakalle. Kätevästi kulkevat myös sohva, peili, tuulilasi ja kirjahylly.

Sen jälkeen kun Tansaniassa kevytmoottoripyörät lisääntyivät, myös mopon omistaja saattoi ansaita rahaa: tavaroiden ja matkustajien kuljettaminen on hyvä tulonlähde monille.

Ennakointi liikenteessä on mahdotonta

Liikenteessä kulkuneuvot kääntyvät, tulevat ja menevät mihin suuntaan tahansa minä hetkenä tahansa. Mopolla pystyy puikkelehtimaan autoa nopeammin liikenteen eri väylillä.

Naiset istuvat aivan tien vieressä vihanneksineen ja hedelmineen: tienristeyksissä, liikenneympyrässä, liikennevalojen lähellä keskellä autoja, moottoripyöriä ja kottikärryjä.

Siellä he istuvat myytävät kasvikset ja hedelmät edessään vauva sylissään. Jokainen myyty oman pihan tai kasvimaan tuote tuo rahaa kodin menoihin.

Liikenteessä katastrofin ainekset ovat koko ajan läsnä, mutta silti löytyy kunnioitusta kanssakulkijan ratkaisuja kohtaan. Ja jos olen autoni kanssa pulassa, vaikka peruuttaessa pimeässä hankalassa kohdassa, auttajia löytyy. Sellaista olen täällä kokenut.

Kirjoittaja on musiikinopettaja, joka työskentelee Suomen Lähetysseuran lähettämänä musiikinopetustehtävissä Tansaniassa. Hän on myös Hämeenlinna-Vanajan ja Janakkalan seurakunnan nimikkolähetti.

