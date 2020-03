Turvasumuttimet vaihtuivat desinfiointisuihkeisiin – "Euroopassa etanolin hinta nousi pilviin"

Tilanne on tällä hetkellä erikoinen kaikille yrittäjille. Tomi Virénin pelastus oli kaksi täysin erilaista yritystä.

Tomi Virén on kokenut kovin kaksijakoisia tunteita viime aikoina.

Koronapandemia on kurittanut miehen kahdesta yrityksestä Eura Eventsiä, sillä keikat tai tapahtumat on joko peruutettu tai siirretty tuonnemmaksi.

Turvasumutteita valmistavan Turvakertoimen puolelta löytyi kuitenkin uusi innovaatio, joka viedään nyt käsistä.

– Turvasumuttimia ei valmisteta linjastolla tällä hetkellä ollenkaan, vaan teemme yötä päivää desinfioivia spray-suihkeita, yrittäjä kertoo.

Kaksi täysin erilaista yritystä ovatkin nyt osoittautuneet taloudelliseksi pelastukseksi.

– Vuosien aikana on ollut ennenkin tilanteita, että kun toisella puolella on hiljaisempaa, toinen voimistuu, Virén kuvailee.

Vauhtia lanseeraukseen

Yrityksellä on tällä hetkellä turvasumuttimissa mukava varastotilanne, joten verkkokauppa niiden osalta rullaa edelleen. Uusia turvasumuttimia linjastolla ei sen sijaan tällä hetkellä valmistu, sillä koko kapasiteetti on nyt valjastettu desispray-suihkepullojen valmistukseen.

– Tein viikonloppuna kattavan tiedusteluringin maahantuojille ja tukkureille. Kävin läpi varmaan 50 alan toimijaa ja desinfiointituotteet olivat kaikilta loppu, Virén kuvailee.

Kun kuluttajatkin alkoivat jo kysellä Turvakertoimelta tuotteita saatavuusongelmaan, ei yrittäjä jäänyt kotiin ihmettelemään.

– Nyt lanseerattu tuote oli ollut meillä hiljaisena työprojektina taustalla, mutta vallitseva tilanne toi vauhtia sen lanseeraukseen.

Tomin veli Jere Virén pääsi työn touhuun suoraan isyysloman päätyttyä.

Varastot valmiina

Varastosta löytyivät jo valmiina kaikki raaka-aineet tölkeistä ja venttiileistä lähtien. Tuuriakin oli matkassa.

– Euroopassa etanolin hinta on noussut pilviin. Meillä oli sitäkin jo valmiina varastossa, sillä etanoli on yksi turvasumuttimissakin käytettävä raaka-aine, Virén kertoo.

Turvasumuttimien ja desinfiointisuihkepullojen pohjan halkaisija on samankokoinen, joten tehdasta ei tarvinnut myllätä uuteen kuosiin, vaan töihin pystyttiin tarttumaan ripeästi.

– Nyt kiireavuksi on hälytetty käsipareja perhepiiristä. Teemme töitä kuuden henkilön voimin, mutta minulla on tarve palkata myös lisää apua.

– Ajatuksissani on, että voisin palkata avuksi alueellisia pienyrittäjiä, joilta on nyt lähtenyt työt alta tai joiden oma liike on jo kokonaan kiinni.

Sumuttimien loppukokoonpano on käsityövoittoista ja käsipareja tarvitaan muun muassa etikettien asetteluun ja korkituksiin.

Yrittäjä Tomi Virén keskittyy Turvakertoimen Kauttuan-tehtaalla turvasumuttimien sijaan nyt kokonaan desinfioivien spray-suihkeiden tuotantoon.

Taistellen eteenpäin

Kun Virén viikonloppuna soitti itse tiedustelukierrostaan maahantuottajille ja tukkureille kokonaiskuvan hahmottamiseksi, kuvio on nyt kääntynyt niin, että ne soittelevat näinä päivinä Virénille päin.

– Sähköpostissa on kymmenen tuhannen kappaleen tarjouspyyntöjä. Olemme jo hyvin toiminnassa, mutta isoimpiin tarjouspyyntöihin pitää tehdä vielä tarkistuslaskelmia, Virén kertoo vallitsevasta tilanteesta.

Miehen puheesta kuultaa urhea positiivisuus ja taistelutahto.

– Saimme ihan mukavasti Eura Eventsin keikkojakin siirrettyä uusille päiville, eikä kaikkia tapahtumia tarvinnut peruuttaa.