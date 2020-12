Tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista on tyytyväisiä kotikuntaansa – Kysyimme kaupunkilaisilta, mikä on hyvää Hämeenlinnassa

Kuntaliiton tutkimuksen perusteella valtaosa suomalaisista on tyytyväisiä kotikuntaansa. Liki 60 prosenttia kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että oma kotikunta pärjää hyvin kuntien välisessä kilpailussa. Vastaava luku Hämeenlinnassa on 51 prosenttia, 13 prosenttia on eri mieltä ja loput eivät osaa sanoa. Kesällä Kuntaliiton tekemään kyselyyn vastasi 35,4 prosenttia kohderyhmästä eli noin 11 000 kuntalaista ympäri Suomen.