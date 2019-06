Tutkimus: Ihmisen elimistöön päätyy viikossa pankkikortin verran mikromuovia

Mikromuovia päätyy ihmisten elimistöön noin viisi grammaa viikossa. Muovimäärä vastaa yhtä pankkikorttia. Tiedot käyvät ilmi Newcastlen yliopiston tutkimukseen perustuvasta raportista, jonka on tilannut luonnonsuojelujärjestö WWF.

Selvityksestä käy ilmi, että suurin yksittäinen mikromuovien lähde on juomavesi. Mikromuovia kertyy sekä pullo- että hanavedestä. Kuukausittain mikromuovia kertyy yksittäisen ihmisen elimistöön noin 21 grammaa ja vuodessa jopa 250 grammaa. Raportti vaatii hallituksia ottamaan vastuun tilanteesta ja koko ketjusta valmistajista kuluttajiin.

Alueelliset erot mikromuovin määrissä ovat suuria. Raportin mukaan esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Intian juomavedestä löytyi kaksinkertaiset määrät mikromuovia verrattuna Euroopan ja Indonesian juomavesiin. Tutkituista elintarvikkeista merenelävät, oluet ja suola sisälsivät suurimmat mikromuovijäämät.

Jätevedenpuhdistus ja juomaveden laatu ovat Suomessa hyvällä tasolla. Suomessa kuluttajien muovipakkauksista kuitenkin vain reilu neljäsosa päätyy kierrätykseen.