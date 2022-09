Työllisyystilanne parani Hämeenlinnan seudulla: nuorisotyöttömyys laski ja avoimien työpaikkojen määrä kasvoi

Nuorisotyöttömyys oli Hämeenlinnassa elokuun lopussa 5,0 prosenttiyksikköä matalammalla kuin vuosi sitten ja alle 25-vuotiaiden työttömyysprosentti (9,4%) on alhaisempi kuin yhtenäkään kuukautena viime vuonna 2021. Nuorisotyöttömyys on Hämeenlinnassa 1,4 prosenttiyksikköä matalammalla tasolla kuin koko maassa (10,8%), Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilusta kerrotaan. Hämeenlinnassa työttömyysaste on laskenut viimevuotisesta 2,3 prosenttiyksikköä ja oli elokuun lopussa 9,3 prosenttia, mikä on...