Miksi Tervakosken terveysaseman laboratorio on suljettu? – "On mahdollista, että laboratorio on koko ensi viikon suljettuna".

Janakkalan kunta tiedotti torstaina, että Tervakosken terveysaseman laboratorio on toistaiseksi suljettu. Tiedotteen mukaan laboratorion ovet pysyvät suljettuina vielä maanantainakin.

Kiinnioloaikana laboratoriossa otetaan vain kiireellisiä päivystyskokeita ja rajallinen määrä erikseen sovittuja INR-kokeita. Kotona otetut näytteet voi toimittaa laboratorioon normaalisti.

Mistä syystä Tervakosken terveysaseman laboratorio on suljettu, Janakkalan kunnan palvelupäällikkö Marjo Kuikka?

– Kesäaikana meillä pyörivät lomat, ja sen takia työntekijöitä on vähemmän. Meille tuli myös äkillinen poissaolo, joten näiden syiden takia laboratorio jouduttiin sulkemaan toistaiseksi.

On hyvin harvinaista, että laboratorio joudutaan sulkemaan henkilöstöpulan takia.

Laboratoriohoitajista on pulaa, joka on huomattu silloin, kun meillä on ollut työpaikka avoinna. Työpaikkailmoitukseen ei ole tullut paljoa hakemuksia. Minun oma käsitykseni on, että tilanne on hyvin samankaltainen joka puolella maata.

Kuinka kauan laboratorion ovet pysyvät suljettuina?

– Tällä hetkellä meillä ei ole tarkkaa aikataulua, mutta maanantaina tilanteen pitäisi ratketa suuntaan taikka toiseen. On mahdollista, että laboratorio on koko ensi viikon suljettuna.

Millaista vaivaa laboratorion asiakkaille on sulkemisesta?

– Kiireettömiä kokeita varten asiakkaiden täytyy mennä Turengin terveysaseman laboratorioon. Tervakosken terveysaseman laboratoriossa käy viikoittain noin 150 asiakasta, joten käyntejä Turenkiin varmasti tulee. Turengin laboratoriossa otetaan näytteitä maanantaista perjantaihin klo 7.10 -11.00.

MIten korona-aika on vaikuttanut Tervakosken terveysaseman kävijämääriin?

– Keväällä kävijöitä oli vähemmän, mutta myöhemmin olemme siirtyneet niin sanottuun uuteen normaaliin. Osa asiakkaista selvästi miettii terveysasemalle tulemista ja osa on mennyt elämässä eteenpäin ja unohtanut koko koronan.