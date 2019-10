Analyysi: Työntekijät eivät ehkä enää taputa Konecranesin uudelle rytmille

Konecranes yllätti yhtiön asioita seuraavat analyytikot, toimittajat ja sijoittajat. Konecranesia vuodesta 2015 johtanut Panu Routila sai salamalähdön.

Konecranes pyrki tiedotuksessaan ja tiedotustilaisuudessaan vakuuttamaan, että kyse on vain tavanomaisesta johtajan vaihtumisesta. Yhtiölle on tulossa uusi vaihe. Tarvitaan uusi strategia ja johtaja.

– En ajattele, että meillä on ongelma. Meillä on mahdollisuuksia, sanoo Konecranesin hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum .

Sijoittajat osallistuivat kriittisesti toimitusjohtajan vaihtopäivään. Yhtiön osakekurssi painui parin prosentin laskuun heti, kun tieto toimitusjohtajan vaihtamisesta tuli julki. Kun tiedotustilaisuudessa ei kerrottu hyvää syytä Routilan potkimiseen, kurssi laski lisää. Ennen kahta iltapäivällä kurssi oli runsaat 3 prosenttia pakkasella, vaikka pörssin yleisindeksi oli päivän aikana kohonnut.

Kun pörssiyhtiön kurssi laskee vastoin markkinoiden yleistä kehitystä, yleensä jokin on mennyt pieleen.

Konecranes ei ole mikään SM-liigan Jokerit, joka saattoi yhden kauden aikana pelata kolmen eri valmentajan johdolla. Konecranes perustettiin vuonna 1994, ja Panu Routila oli yhtiön historian kolmas toimitusjohtaja.

Routila kutsuttiin kiireesti toimitusjohtajaksi, kun Pekka Lundmark valittiin Fortumin johtoon vuonna 2015. Routilan piti alunperin vain sulauttaa yhtiö amerikkalaisen Terexin kanssa. Hänelle ei leivottu paikkaa uuteen yhtiöön.

Sulautuminen kuitenkin kaatui ja Konecranes lopulta osti Terexin MHPS-liiketoiminnan (materiaalinkäsittely ja satamaratkaisut), joka sitä yhtiössä kiinnostikin. Suomalainen nosturijätti sai omistukseensa saksalaisen Demagin, jolla on 200-vuotinen historia ja joka oli maailmanlaajuisesti sen kovin kilpailija.

Konecranes on kertonut, että Terexin MHPS-liiketoiminnan sulauttaminen siihen on sujunut hyvin. Tavoiteltu vuotuinen 140 miljoonan synergiahyöty saavutettiin jo tänä vuonna.

Suomalaiseksi konepajaksi Konecranes on pärjännyt erittäin hyvin. Koneen pienestä nostolaiteliiketoiminnasta on kasvatettu maailmanluokan yritys. Liikevaihto, tulos ja osinko ovat kohonneet melko tasaista tahtia. Jos kaikki on mennyt hyvin, miksi hallituksen edustaja puhuu uudesta vaiheesta ja vanha toimitusjohtaja vaihdetaan uuteen?

Konecranesin osakekurssi ponnahti jyrkkään nousuun, kun kerrottiin Terexin sulautumisesta siihen. Kun kiinalaiset sotkivat fuusion ostotarjouksellaan, jolla ei ollut mitään pohjaa, kurssi romahti. Kurssi kääntyi taas nousuun, kun tuli tieto kaupasta, jolla Konecranes sai Terexin MHPS-liiketoiminnan.

Konecranesin osakkeella tehtiin parhaimmillaan viime vuonna pörssikauppaa yli 41 euron hintaan. Odotukset ovat siitä lähtien taantuneet. Demagin omistaja ei ole vuollut kultaa. Osakkeen pörssikurssi lähti maanantaina luisuun perjantain 27 eurosta.

Konecranesin hallituksen mielestä myönteinen kehitys ei ilmeisesti ole ollut tarpeeksi ripeää. Halutaan uusi vaihde silmään. Demagin tehtaan saksalaiset työntekijät aikoinaan taputtivat, kun Routila kertoi, että liiketoiminnan omistaa nyt nostolaitteita vakaasti valmistava yritys. Taputukset ovat ehkä mennyttä aikaa.

Vitzthum sanoo, että globaaliin yritykseen tarvitaan globaali toimitusjohtaja. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Suomen ja Saksan perinteillä ei ole entistä arvoa.

Toimitusjohtajaksi astuu helmikuussa Rob Smith , joka on Yhdysvaltain ja Saksan kaksoiskansalainen. Smithin johtama yhtiö voidaan organisoida yhtä mielikuvituksellisesti kuin on järjestetty hänen nykyisen työnantajansa Agcon liiketoiminta.

Konecranesin 16 100 työntekijää voivat muutaman vuoden kuluttua jakautua maantieteellisesti toisin kuin nyt.