Virukseen varautuminen siirtää nyt työntekijöitä vauhdilla toisiin tehtäviin: "Lomat pidetään, kun keritään"

Maanantaina Annika Mäkinen ei mennyt enää kouluun terveydenhoitajaksi, vaan Lammin kotihoidon hommiin. Suurin osa kollegoistakin on koronapandemian vuoksi nyt muissa tehtävissä.

Tiedon siirrosta hän oli saanut edellisenä perjantaina. Takana on ensimmäinen viikko, perehdytyksessä kotihoidon ammattilaisen rinnalla. Ensi viikolla on siirtyminen itsenäiseen kenttätyöhön, yhä vakituisen henkilöstön tuella.

– Varmasti uusi työnkuva on aiheuttanut osalle negatiivisiakin tuntemuksia. Voin puhua vain omasta puolestani, itselläni tämä on sujunut tosi mukavasti.

Mäkinen sanoo olleensa siirrostaan koko ajan positiivisella mielellä. Viikonloppuna jännitti.

– Vähän pelottikin, mitä tuleman pitää. On sen verran aikaa siitä, kun kenttätyötä olen tehnyt, ja työ kouluissa on niin erilaista. Mutta on tosi kiva saada päivittää osaamistaan.

Huolta hän ei kanna niinkään omasta terveydestään, vaan ”omista” oppilaista, jotka ovat kaikki nyt etäopiskelussa.

Työntekijän tilapäinen siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa kerrallaan. Suostumuksensa perusteella työntekijä voidaan siirtää myös pidemmäksi ajaksi tehtäviin, joita voidaan pitää hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen sopivina.

Annika Mäkinen on valmis.

– Niin pitkälle mennään kuin tarve vaatii. Lomat pidetään, kun keritään.

Vaikeutuvaa tilannetta ennakoidaan jo

Pandemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia Hämeenlinnan kaupunki sijoittaa työntekijöitään toimintoihin, joissa työvoiman tarve on suurin. Paineen arvellaan olevan kovin sosiaali- ja terveysalalla.

Ikäihmisten palvelujen johtaja Satu Ala-Kokko kertoo, että toimialan palvelutehtäviin on tämän ja viime viikon aikana siirtynyt ennaltaehkäisevistä terveyspalveluista ja ikäihmisten asiakasohjauksesta sairaan- ja terveydenhoitajia sekä varhaiskasvatuksesta ja vammaispalveluista sellaisia työntekijöitä, joilla on sopiva sosiaali- ja terveysalan pohjakoulutus.

Kyse on myös pitkälti vaikeutuvan tilanteen ennakoinnista.

– Henkilöstön saatavuudessa oli haasteita jo ennen pandemiaa. Nyt pyrimme siihen, että pystymme vielä osoittamaan aikaa perehdyttämiseen ja työtehtäviin ohjaamiseen, ennen kuin tulee se hankalin tilanne, jossa jokaisen työntekijän täytyy pystyä toimimaan varsin itsenäisesti.

Kaupungin omissa hoivakodeissa ja kotihoidossa on noin 520 työntekijää, joista kotihoidossa noin puolet.

Useita kymmeniä on jo siirtynyt

Yksi henkilöstön siirtoja koordinoivista on kaupungin työhyvinvointiasiantuntija Laura Latomäki.

Hän iloitsee siitä, kuinka ripeästi Henkilöstötori-nimellä pyörivä toiminta on käynnistynyt – kuten myös Akuutti arkiapu– palvelu, jonka pyörittämiseenkin kaupungin työntekijöitä muista tehtävistä ohjataan.

Toisiin tehtäviin siirrettyjä on jo useita kymmeniä. Esimerkiksi hän nostaa lähihoitajan koulutuksen saaneet, joita on kouluohjaajissa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajissa.

– Puhutaan tunneista tai korkeintaan päivistä, kun ihmisille on löydetty uusia tehtäviä.

Varhaiskasvatusjohtaja Elina Oja kertoo, että päiväkotien lastenhoitajia on ”pandemiatehtäviin” sote-puolelle siirtynyt jo parikymmentä niistä yksiköistä, joissa henkilöstöä on tässä tilanteessa yli tarpeen.

Siirtymisillä ei ole isoa vaikutusta päiväkotien toimintaan, koska lapsia niissä on nyt Ojan mukaan todella vähän.

Koronaviruksesta muutoksia myös muille kuin sote-alalle

Kaupungin henkilöstössä on myös riskiryhmiin kuuluvia, jotka eivät voi siirtyä asiakkaiden pariin. Heillekin sopivia tehtäviä on löytynyt.

Muillakin toimialoilla ja tulosalueilla kuin sote-palveluissa on nimetty koordinaatiovastaavat. He miettivät mihin tehtäviin lisäkäsiä tarvitaan ja toisaalta missä tehtävät vähenevät niin, että resurssia vapautuu.

Laura Latomäki vihjaa uusista palveluista, joita kehitellään koronan kurimuksessa oleville kaupunkilaisille.

– Museoiden virtuaalivisiitit, kirjastopaketin hakeminen lähettipalvelun avulla… Emme edes tiedä, mitä kaikkea vielä syntyykään. HäSa

Kotihoitoon sata uutta kuvapuhelinta Asiakasohjaus- ja ostopalvelujohtaja Leena Harjula on tilannut Hämeenlinnan kotihoidon tilannetta helpottamaan sata uutta videokuvapuhelinta. Hankinnan arvo on noin 40 000 euroa. Ensimmäiset laitteet ovat tulossa jo ensi viikolla. Viranhaltijapäätöksessään Harjula perustelee hankintaa sillä, että viruksesta johtuva poikkeustila ”on aiheuttanut ikäihmisten kotihoitoon ja asumispalveluihin merkittävän riskin asiakkaiden hoidon ja hoivan turvaamiseksi, koska riittävää henkilöstöä ei ole saatavilla etenkin, kun epidemia laajenee”. Henkilöstön tekemiä kotikäyntejä ja yhteydenpitoa on hänen mukaansa välttämätöntä korvata digitaalisilla laitteilla. ”Hyviä kokemuksia on jo saatu” Kotihoidossa ja omaishoidossa on ollut viime vuodesta alkaen noin 20 kuvapuhelinta, ja niistä on saatu hyviä kokemuksia. Ikäihmisten palvelujen johtaja Satu Ala-Kokko kertoo, että osa kotihoidon käynneistä on pystytty korvaamaan etälaitteilla. Ne soveltuvat hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin: on toteutettu esimerkiksi fysioterapiassa ryhmämuotoista kuntoutusta. Myös työntekijöiden keskinäisessä konsultaatiossa ne ovat hyödyksi. Laitteiden hankinnallakin ennakoidaan ja helpotetaan sitä vaihetta, kun henkilöstöäkin alkaa sairastua. – Tässä tilanteessa on tärkeää, että sellaisia kotikäyntejä pystyttäisiin välttämään, jotka ovat korvattavissa etäkäynnillä. Tämä säästää hoitajien matka-aikaakin, Ala-Kokko sanoo. Yhteydenpitoa myös läheisiin Kotihoidon tiimeissä hoitajat arvioivat parhaillaan keille asiakkaille ja minkä tyyppisiä käyntejä korvaamaan kuvapuhelimet sopivat. Tämän jälkeen myös asiakkaiden kanssa sovitaan etälaitteiden asentamisesta koteihin. Laitteista itsestään ei koidu asiakkaille lisäkuluja, mutta niiden avulla hoidetut ”etäkäynnit” kerryttävät kotihoidon tunteja kuten normaalit kotikäynnit ja sisältyvät siten säännöllisen kotihoidon maksuun. Kuvapuhelimilla voidaan helpottaa myös yhteydenpitoa kotihoidossa olevien ja heidän läheistensä kesken, mikä on erityisen tärkeää oltaessa pandemian vuoksi eristyksissä. Myös nyt vierailukiellossa olevissa hoivakodeissa asuvien yhteydenpitoa omaisiin ollaan helpottamassa ottamalla käyttöön tabletteja, jotka mahdollistavat videoyhteydet paremmin kuin älypuhelimet.