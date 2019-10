Tilastokeskuksen ylläpitämää työssäkäyntitilastoa on pidetty yllä 30 vuoden ajan. Tilastoon mahtuu nyt noin yhden sukupolven mittainen ajanjakso, jonka aikana suomalaisten työssäkäynnissä on tapahtunut selkeitä muutoksia. Tilastokeskuksen julkaisemalla Tietotrendit-sivustolla on vertailtu,...