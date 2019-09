Työvoimapula ei enää jyrkkene, rekrytointiongelmat keskittyvät kuntatöihin

Työvoimapula keskittyy sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä muihin kuntien vastuulla oleviin töihin. Rakennustöiden ja teollisuuden rekrytointihaasteet ovat tasaantuneet, ilmenee työ- ja elinkeinotoimistojen arvioihin perustuvasta Ammattibarometrista. Yli 200 ammattinimikkeen arviossa pulaa työvoimasta...

