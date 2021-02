Työyhteisön hyvä tyyppi löytyy Janakkalasta – Metsämiesten säätiö palkitsi naisen, joka pysyy sovitussa

Metsämiesten säätiön jakama Työyhteisön hyvä tyyppi -stipendi on myönnetty Metsäkonepalvelu Oy:n janakkalalaiselle Sirpa Henttoselle. Stipendin arvo on 500 euroa. Metsämiesten säätiö haluaa nostaa Työyhteisön hyvä tyyppi -stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla. Stipendin perustelut alkoivat saatesanoilla, että Henttonen on aina ystävällinen, iloinen ja positiivinen. – Sirpalla yhteistyö eri suuntiin toimii hyvin ja kaikkien tarpeet pyritään ottamaan…

