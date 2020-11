Tyrvännön kotiseutulehdessä esillä Vanajavesi ja sen linnut sekä vanhat kyläkaupat - Tyrväntö-Seura antaa lehdessä tukensa Lepaan kyläkoululle

Tyrväntö-Seura ry:n julkaisema Tyrväntö-kotiseutulehti on ilmestynyt. Lehdessä Olli Ahtola kertoo perheensä kesäpaikan mielenkiintoisesta synnystä Vanajanselän rannalle. Verkatehtaan entinen toimitusjohtaja ja lintuharrastaja Jouko Astor puolestaan luo katsauksen siitä, miten Vanajaveden selkävesilintujen kannat ovat kehittyneet 2000-luvulla. Vanajavedellä on keskeinen sijansa myös Aarne Lautalan muisteluissa lapsuudestaan ja kouluajoistaan molemmin puolin Lepaanvirtaa. Jo monena vuonna seura on toivonut kirjoituksia…

