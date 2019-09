Helsingin yliopistolla ja Luonnonvarakeskuksella on meneillään hanke, jossa lahopuihin yritetään saada kasvamaan noin kahdenkymmenen uhanalaisen kääpälajin rihmastoa. Lajeiksi on valittu kuusella, männyllä ja lehtipuilla eläviä lajeja. – Tavoitteenamme on saada...