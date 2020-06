Uitko vai räpiköitkö tietotulvassa? Oikean tiedon etsiminen voi olla sietämättömän vaikeaa

Mistä kaivat tietosi? Luotatko saamaasi tietoon? Luotatko omaan tietämykseesi?

Ihmisen historian mittakaavassa ei ole pitkä aika, kun tiedon perässä oli vielä pakko tilata sanomalehti tai marssia esimerkiksi kirjastoon.

Internetin käyttö alkoi yleistyä kodeissa vasta 1990-luvun puolivälin jälkeen. Nyt tietoa tulvii joka kanavasta. Aikaa on kulunut alle kolme vuosikymmentä.

– Hyvä asia on, että tietoa on saatavilla enemmän kuin aiemmin. Ongelma piilee siinä, että mistä ja miten tietoa osataan hakea, toteaa johtava informaatikko Seija Shemeikka Hämeenlinnan kirjastosta.

Hevosmiesten tietotoimisto eli huhupuheet jylläävät yhä nykyisessä tietoyhteiskunnassa.

Pakkaa sekoittaa myös disinformaatio eli väärän tiedon tarkoituksellinen levittäminen, joka on yleisempää – ja helpompaa – kuin koskaan. Eettisten ohjeiden perusteella tehtävät uutiset sekoittuvat valeuutisiin.

Ongelmana onkin tiedon luotettavuus.

– Kaikkea, mitä löytyy verkosta, voi manipuloida. Tiedon ääreen pääsee helposti, mutta seuraavaksi on arvioitava, millaista tieto on ja mistä se on peräisin? On oltava koko ajan valppaana ja medialukutaitoa, Shemeikka sanoo.

”Diginatiivi-käsite on vähintäänkin kyseenalainen”

Viime vuosituhanteen verrattuna esimerkiksi peruskoululaiset ja lukiolaiset käyttävät kirjastoa tiedonhakupalveluna aika vähän.

– Tapa hakea verkosta tietoa voi olla aika suppea. Netistä löytyviä palveluja ei osata käyttää monipuolisesti, hakusana saatetaan naputella pelkästään yleiskenttään.

Nykyään puhutaan yleisesti diginatiiveista: lapsista, nuorista ja nuorista aikuisista, joiden uskotaan tuntevan tietokoneen ja verkon salat kuin omat taskunsa.

Shemeikka pitää koko diginatiivi-käsitettä vähintäänkin kyseenalaisena.

– Näppärä laitteenkäsittely sekä tiedon haku- ja arviointitaidot eivät ole mitään syntymälahjoja. Taitoja on edelleen opeteltava. Näissä taidoissa ihmisillä on edelleen puutteita. Tämä koskee kaikenikäisiä.

Kirjastossa tehdään mediakasvatustyötä eli opastetaan verkonkäyttöä ja tiedonhakua laajalla skaalalla päiväkotilapsista eläkeläisiin.

– Monikaan ei välttämättä ymmärrä, että algoritmit yksipuolistavat tiedonsaantia. Ne perustuvat palveluntarjoajien käyttäjistään keräämään dataan.

Kirjaston rooli on muuttunut

Tiedonkeräämisen apuna ovat kirjaston työntekijöiden lisäksi verkossa myös kysy kirjastonhoitajalta -palvelu ja Hämeenlinnassa kehitetty Makupalat.fi, jonne on järjestetty tarkastettuja linkkejä eri aiheista.

Shemeikan mukaan ihmiset löytävät verkosta hyvin vastauksen helppoihin kysymyksiin, mutta hankalammassa haussa luotetaan yhä kirjaston työntekijöihin.

– Kirjaston rooli on muuttunut. Mediakasvatuksen lisäksi annamme ihmisille myös laiteopastusta. Nykyäänhän monet asiat ja palvelut löytyvät verkosta, Shemeikka sanoo. HäSa