Mezzosopraano ja kanteletaiteilija vievät kuulijat aikamatkalle Suomen historiaan - Ulkoilmakonsertti järjestetään Lopella Launosissa

Mezzosopraano Emmi Wirta ja kanteletaiteilija Marja Nevankallio vievät kuulijansa historialliselle musiikkimatkalle Lopen Launosissa 14. heinäkuuta.

Suomen neito – ulkoilmakonsertti pidetään Santamäen kartanoalueen tallipihalla kello 18.00.

Konsertissa kuullaan suomalaisia lauluja aina kansanlauluista Merikantoon.

– On upeaa saada laulaa historiallisessa ympäristössä, joka on rakentunut aikakausina, joista Suomen neito –konsertti kertoo sävelin, laulaja Emmi Wirta kiittelee.

Musiikkimatka autonoamiasta sota-aikaan

Konsertin musiikkimatka Suomen historiaan alkaa kansanlauluista, jotka tulivat muotiin Suomen autonomian alkumetreillä. Matka jatkuu läpi Suomen autonomian muistellen vaikeampia aikoja nälkävuosista sortokausiin.

Konserttimatka jatkuu Suomen itsenäistymisen kautta sota-aikaan.

Wirta on mezzosopraano, jonka ohjelmistossa on erityisesti suomalaista musiikkia laulelmista Merikantoon sekä keskiajan, renessanssin ja barokin ajan musiikkia.

Hän valmistui Helsingin ammattikorkeakoulussa vuonna 2007 pääaineenaan barokkilaulu.

Viime vuosina Wirta on konsertoinut muun muassa selloduo Varosen, Kaarina Savosen ja Matti Paatelman kanssa.

Wirta on järjestänyt Lopella Kello viiden tee -konsertteja. Hän myös tuottaa muita musiikki- ja kulttuuritapahtumia.

Uuden taidemusiikin ja improvisoinnin ystävä

Marja Nevankallio on kanteletaiteilija, soitonopettaja ja kamarimuusikko. Hän aloitti musiikkiopintonsa pianistina, mutta pääsoitin vaihtui konserttikanteleeseen lukioikäisenä.

Musiikin maisteriksi Nevankallio valmistui Sibelius-Akatemiasta vuonna 2006.

Nevankalliolle ovat tärkeitä kanteleelle sävelletyn uudemman taidemusiikin ja perinteen väliset liukuvat rajat sekä improvisointi.

Hän konsertoi ja esiintyy sekä sooloartistina että erilaisissa kamarimusiikki-kokoonpanoissa eri puolilla Suomea sekä antaa soitonopetusta kanteleen- ja pianonsoittajille.

Konsertin äänentoistosta vastaa Keskiyön Sävelen JP Ruuskanen. Luontoyrittäjä Tatu Pulkkinen huolehtii konserttipaikan käytännön järjestelyistä.

Arvokkaassa kulttuurimaisemassa

Santamäen kartanoalue on rakentunut useassa vaiheessa 1800-luvulta 1920-luvulle. Alueella on kolme kartanorakennusta ja se on osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa. Santamäessä konsertti on mahdollista siirtää myös sateelta suojaan.

Konserttijärjestelyt toteutetaan koronapandemian edellyttämistä turvaetäisyyksistä ja käsihygieniasta huolehtien. Ulkoilmakonserttiin kannattaa varautua riittävän lämpimällä vaatetuksella.

Kartanontien kesäkahvilan väliaikatarjoilu on maksullinen. Erityisruokavaliot voi ilmoittaa lippuvarauksen yhteydessä.

Lippujen varaus osoitteessa www.kartanontienmusiikki.fi tai puhelimitse 050 330 6720.