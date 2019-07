Ulkona treenaaminen on yhä helpompaa – Katso liikunnanohjaajan vinkit videolta

Jotkut kokevat kynnyksen korkeaksi, kun pitäisi astua sisään kuntosalille.

Mutta mitäpä, jos kynnystä ei ole ollenkaan? Eikä liioin kattoa ja seiniäkään.

Ulkokuntosali tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden harjoitteluun vaikka kävelylenkin lomassa. Taivasalla olevista treenipaikoista tuorein Hämeenlinnassa löytyy ammattiopisto Tavastian pihasta aistipuutarhan yhteydestä.

– Tämähän on upea paikka. Täällä voi piipahtaa vaikka ohi kulkiessaan tai tänne voi tulla vartavasten tekemään monipuolisen treenin, Juuso Aho kehuu.

– Tämä sopii myös koko perheelle, kun kyseessä on aidattu alue ja lapset voivat tehdä mitä haluavat, juosta pallon perässä tai roikkua telineissä, kahden lapsen isä jatkaa.

Juuso Aho on hämeenlinnalainen kuntosaliyrittäjä, kuntovalmentaja ja liikunnanohjaaja (amk). Utin jääkärirykmentin entinen ammattisotilas on kirjoittanut erikoisjoukkojen harjoittelumenetelmiin pohjautuvan kirjan Vesapekka Larkkosen kanssa. Oppaan ydinajatus on, kuinka harjoitella erilaisissa olosuhteissa kulloinkin saatavilla olevilla välineillä.

Aholla on taustaa myös muun muassa ranskalaisen formula 1 -kuljettaja Jean-Eric Vergnen sekä hämeenlinnalaisen salibandyliigajoukkue Steelersin fysiikkavalmentajana.

– Puhun tässä vähän itseäni vastaan, saliyrittäjänä ulkokuntoilupaikkojen puolesta, Aho naurahtaa.

– Itsellänikin ulkona treenaaminen on jäänyt vähän liian vähälle, mutta heinäkuussa on tarkoitus tuoda asiakkaitakin enemmän ulos.

Aho muistuttaa, että monilla on ulkotreenaamisesta kaunis ajatus, mutta Suomen lyhyt kesä ja säätilan realiteetit voivat joskus lyödä vasten kasvoja kirjaimellisesti kuin märkä rätti.

Sade ei ole kuitenkaan este ulkosalin käytölle. Kuin Ahon sanojen vahvistukseksi haastatteluhetkellä taivas vuodattaa vuolaasti omia hikipisaroitaan.

– Sateella pitää vain olla tarkkana lähinnä liukkaiden putkien kanssa. Riittää, kun käyttää tervettä järkeä. Säähän on ennen kaikkea pukeutumiskysymys.

Muutenkin Aho kannustaa ihmisiä tulemaan ulkokuntosalille, vaikka harjoituskokemus olisikin ohuempi. Laitteiden kylkeen liimatut ohjeet auttavat alkuun, ja oman kehon painolla tehtäessä treeniä voi säätää oman kunnon mukaan.

– Jos esimerkiksi leuanveto on vaikeaa, voi helpottaa sitä menemällä vaaka-asentoon, Aho sanoo, ja näyttää esimerkin, jossa kulma pienenee.

Luonnollisesti jokaisen oma kunto ja lähtötaso on huomioitava harjoittelussa. Tämän Aho tietää myös omien asiakkaidensa kanssa: ihmisiä ei voi pistää liian nopeasti liian koville.

– Siitä ei tule hyvä fiilis kenellekään.

Monilla lienevät muistikuvissa metsän lenkkipolkujen varsille rakennetut kuntoilupisteet, joissa esimerkiksi nostettiin tukkia tai vääntäydyttiin erilaisiin vatsalihasliikkeisiin.

Nyt Aulangolta lenkkipolun varresta löytyy päivitetty versio tällaisesta. Tukit loistavat poissaolollaan, vaikka Aho myöntää kaipaavansa niitä hieman.

– Olisi mukava päästä juttelemaan heidän kanssaan, jotka niitä ovat aikanaan olleet rakentamassa, että mistä ideat on silloin saatu.

Lähtökohtaisesti laitteiden päivittyminen ja modernit ulkokuntosalit ovat Ahosta upea juttu. Hän kertoo, että myös varsinaisilta kuntosalien välinevalmistajilta on alkanut tulla ulos suunniteltuja laitteita.

Aho antaa arvoa Hämeenlinnasta löytyville ulkokuntosaleille, mutta kannustaa kaupunkia rakentamaan vielä lisää monipuolisia liikuntapaikkoja esimerkiksi puistoihin. Hän kaipaa Hämeenlinnaan muun muassa BMX-pyöräilyrataa.

Hattulan Parolassa sijaitsevan Juteinikeskuksen pihamaa saa Aholta täyden tunnustuksen.

– Jos minun lapsuudessani koulun piha olisi ollut sellainen, itkien olisin lähtenyt yöksi kotiin ja palannut intoa puhkuen aamulla takaisin. Sieltä pihalta minua ei olisi saanut pois. HÄSA

Julkaistu ensimmäisen kerran 21.06.2018.