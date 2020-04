Ulla Mäntymäen liikkeen myynti loppui kokonaan – Hänestä pahinta on epätietoisuus

– Vaikka yrittää tehdä kaikkensa, mikään ei aukea. On tunne, että seinä on kaikkialla. Läpi ei pääse, vaikka mitä tekisi.

Vaateliike Moda Finezzan yrittäjä Ulla Mäntymäki purkaa tuntojaan. Hän joutui käytännössä sulkemaan viikko sitten liikkeensä, joka myy ”näyttäviä naisten arki- ja juhlavaatteita”.

– Päällimmäisenä on nyt epätietoisuus, Mäntymäki sanoo.

Ei pysty hallitsemaan

Finezzan myynti loppui kokonaan kolme viikkoa sitten, kun hallitus päätti koronan torjunnasta. Mäntymäki kertoo, että kaksi viikkoa hän yritti kaikin keinoin saada myyntiä. Sen jälkeen oli luovutettava.

Finezzan ainoa työntekijä on lomautettu. Ovet on suljettu ja myymälään otetaan asiakkaita vain ajanvarauksella.

– 1990-luvun lamavuosinakaan tilanne ei ollut yhtä paha. Tuolloinkin kauppa kävi ja asiat olivat omissa käsissä.

– Nyt asioita ei pysty itse hallitsemaan.

Mäntymäki kertoo, että vastaavalla tavalla myynti on kokonaan loppunut vain vuoden 1990 pankkilakon aikana. Tuolloin kyse oli kuitenkin vain käteisen puutteesta ja vaihe kesti vain kaksi viikkoa.

Ennakkotilaukset suurin ongelma

Kun yrittäjän myynti on loppunut kokonaan, kyse ei ole vain hänen omista ansioistaan. Ulla Mäntymäen liikkeen kulut juoksevat kaiken aikaa. Omassa varastossa on rahaa kiinni ”pienen omakotitalon verran”, kuten hän on kertonut siitä kysyville asiakkaille.

– Suurin ongelma ovat ennakkotilaukset. Luulin, että tällaisessa tilanteessa saisi tilauksiin peruutuksia, mutta valmistajat eivät ole tulleet lainkaan vastaan.

Vaatealalla tilaukset tehdään hyvissä ajoin ja ne sitovat ostajia. Mäntymäki kertoo, että nyt pitäisi tehdä tilauksia alkukesän 2021 mallistosta. Ensi kesän mallisto on tulossa, mutta vanhaakaan mallistoa ei ole myyty.

– Soittelin viikon tavarantoimittajille. Ainoa asia, missä tultiin vastaan, olivat maksuajat.

Finezzalla on 180 neliön vuokratilat Hämeenlinnan Palokunnankadulla. Huoneiston omistaa taloyhtiö.

– Vuokranantaja itse otti yhteyttä ja tarjosi 50 prosentin alennusta vuokraan. Se oli henkinenkin helpotus.

Koronan synnyttämää vaikeaa tilannetta kuvaa, miten eräs edustaja lohdutti Mäntymäkeä tilausten maksuvaikeuksista.

– Hän sanoi, ettei pidä välittää. Osa valmistajista on konkurssissa ennen kuin ne ehtivät edes valmistaa tilattuja vaatteita.

Tuki henkinen apua

Valtiovalta pyrkii pitämään pystyssä yrittäjät, jotka ovat nyt vaikeuksissa. Yhteiskunnalta on tulossa ainakin jonkinlaista tukea. Yrittäjät ovat moittineet päätöksentekoa tuista ja niiden alhaista tasoa.

– Yrittäjät haluaisivat tukea tässä ja nyt. Ymmärrän, että väki ei riitä hoitamaan asiaa niin.

– Kun nyt itse tiedän, millaista tukea voi saada, se helpottaa. En kuitenkaan tiedä, milloin sitä saan. Siihen voi mennä kuukausi tai kaksi.

Tukea Mäntymäki pitää pienenä rahana. Hänen mielestään se auttaa kuitenkin henkisesti.

– Minulla on nyt seesteinen olo. Olen ajatellut odottaa kaksi kuukautta.

Jos kauppa ei edelleen käy ja hän päättää jatkaa liikkeen pitämistä, on otettava henkilökohtaista lainaa laskujen maksamiseen.

– Uskon, että hyvin monet yrittäjät päättävät nyt lopettaa.

Ulla Mäntymäellä on koko ajan mielessä, että tilanne avautuu jollakin tapaa.

– Minulla on tunne, että tämä ei ole tässä. Odotan, että asiat jollakin tavalla selviytyivät ja saan ne omiin käsiini. HÄSA