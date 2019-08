Urheilulinna muutti kauppakeskus Linnaan – Vanhan Sokoksen purkulupahakemus ei ole toistaiseksi edennyt

Urheilulinna on solminut vuokrasopimuksen Linnasta vuoden 2020 loppuun asti.

Alkukesällä kauppapaikka Tavastilan tiloista pois siirtynyt Urheilulinna on löytänyt uudet liiketilat kauppakeskus Linnasta Raatihuoneenkatu 14:stä.

Tilaksi valikoitui vanhan Centrumin talon alakerta kävelykatu Reskan varrella. Liiketilan koko on 377 neliömetriä. Kauppias Markku Ruohomäen mukaan sekä vuokrahinta että logistiikka osuivat kohdalleen uudessa myyntitilassa.

– Haimme väistötiloja aika kiivaalla aikataululla, kun saimme tietää, että liikepaikka menee alta. Intersportilla oli samaan aikaan loppuunmyynti käynnissä, joten ei ollut järkevää lähteä loppuunmyyntikilpailuun heidän kanssaan. Tällä varastoarvolla meillä ei ollut mahdollisuutta lopettaa kaupankäyntiä.

Edulliseen vuokrahintaan vaikuttaa Ruohomäen mukaan erityisesti se, että vuokrasopimus on tehty toistaiseksi vain vuoden 2020 loppuun asti.

Purkulupa on viranomaisilla käsittelyssä

Kauppakeskus Linnan tilat omistavan City Kauppapaikkojen aluepäällikkö Mikko Sädevuori kertoo, että toistaiseksi Linnan tulevaisuudesta ei ole uutta tietoa.

Vanhan Sokoksen tiloja ei vuokrata, sillä rakennukselle on haettu purkulupaa jo vuonna 2018.

– Purkulupa on viranomaisilla käsittelyssä. Sitä kuinka kauan luvan käsittely kestää, emme tiedä, Sädevuori toteaa.

Raatihuoneenkatu 14:ään purkulupaa ei ole toistaiseksi haettu.

– Niin tulee tapahtumaan sitten, kun kokonaisuus etenee. Ei ole järkevää purkaa vain toista rakennusta, vaan ne kulkevat käsi kädessä, Sädevuori kertoo.

Toisin kuin vanhan Sokoksen tiloissa, Centrumin talossa on edelleen vanhoja voimassaolevia vuokrasopimuksia. Sädevuoren mukaan tilojen vuokralaiset kuitenkin tietävät, että purkulupaa tullaan myöhemmin hakemaan.

Vanhojen vuokralaisten sopimuksista neuvotellaan Sädevuoren mukaan myöhemmin, aikaisintaan vuonna 2020.

Liiketilaa palastellaan remontissa

Urheilulinnan vanhoihin tiloihin Tavastilaan muuttaa vielä tämän vuoden puolella Reskan Apteekki, kunhan remontti saadaan valmiiksi.

Remontin yhteydessä liiketilaa palastellaan pienemmäksi, jotta kauppakeskukseen saadaan lisää liikkeitä. Reskan Apteekille on Jenny ja Antti Wihurin rahaston kiinteistöpäällikkö Jukka Lehmusvirran mukaan varattu noin 274 neliömetrin tilat.

Lisäksi remontissa syntyy kaksi pienempää liiketilaa. Toiseksi suurimpaan tilaan tulee Lehmusvirran mukaan kännykkäkauppa. Kolmannen liiketilan vuokralaisesta ei ole vielä käyty keskusteluja.

– Näiden lisäksi muutama liiketila on tyhjänä, mutta ainahan pientä vaihtuvuutta on olemassa. Yhteen tyhjistä tiloista on nyt neuvottelut käynnissä, mutta niistä en valitettavasti voi vielä kertoa enempää, Lehmusvirta sanoo. HÄSA