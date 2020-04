Urheilumatkat sitovat kaikenlaisia ihmisiä yhteen – "Ei ole väliä, onko siivooja vai johtaja"

Yhteenkuuluvuutta rakentavat jaetut kokemukset ovat vähentyneet, kun ei katsota samoja televisiokanavia eikä lähdetä samoille seuramatkoille. Timi Rokka on löytänyt reissuiltaan tunnelman ja yhteisöllisyyden, joita on vaikea muualla tavoittaa. Julkaistu ensimmäisen kerran 19.2.2020.

Kunpa täältä stadionilta pystyisi vain haihtumaan ilmaan, Timi Rokka pohti suutuspäissään Råsundan stadionilla Tukholmassa.

– Samaan aikaan oli poikkeuksellisen paha kismitys, ja lisäksi hävetti, että otamme niin pahasti turpiin juuri Ruotsin fanien edessä heidän kotikentällään.

Kyse oli vuoden 2011 jalkapallon EM-karsintaottelusta. Ruotsi rökitti Huuhkajia 5–0.

Häviö oli tuttu tulos Rokalle, joka on kiertänyt lukuisia Huuhkajien vieraspelejä ympäri Eurooppaa. Yleensä niihin matkaa muutamia satoja Suomen faneja, ja varsin usein Suomi palaa otteluista pisteittä kotiin.

– Tappiot kasvattavat. Nyt kun Suomi pääsi kisoihin, me pelejä kiertäneet tiedämme kontrastin ja osaamme todella arvostaa tätä saavutusta.

Reissujen tärkein juttu on tunnelma ja yhteisöllisyys, voittojen perässä niihin ei lähdetä, Rokka toteaa.

– Muutoin Huuhkajien kannustamisen olisi voinut unohtaa aika päiviä sitten.

Kisaturismi lisääntynyt ja lajien kirjo kasvanut

Suomalaiset matkaavat urheilun perässä ulkomaille nykyään aiempaa enemmän, sanoo Jussi Viskari.

Viskari on urheilumatkoihin erikoistuneen matkatoimiston Elämysmatkojen hallituksen puheenjohtaja ja pääomistaja.

– Koripallon vuoden 2014 MM-kisat Bilbaossa olivat selkeä käännekohta. Sinne matkasi 10 000 suomifania, missejä, seurapiirijulkkiksia ja näiden perässä esimerkiksi Seiskan toimittaja.

Perinteisesti suomalaiset ovat matkustaneet katsomaan etenkin formuloita ja jääkiekon MM-kisoja. Molemmissa lajeissa suomalaiset ovat menestyneet – ainakin selvästi paremmin kuin jalkapallossa.

Nykyään lajien kirjo on laajempi, Viskari sanoo.

Esimerkiksi jalkapallo- ja koripallomaajoukkueiden vieraspeleissä on käynyt viime vuosina aiempaa enemmän suomalaisia faneja. Seurajoukkueita taas mennään katsomaan esimerkiksi Englantiin, Saksaan ja Espanjaan, vaikka joukkueissa ei pelaisi suomalaisia.

Suomalaiset matkaavat olympialaisiinkin, vaikka mitaleita on harvoin odotettavissa. Uusina lajeina nousevat Viskarin mukaan esimerkiksi salibandy, beach volley ja amerikkalainen jalkapallo.

Mielikuva örveltäjistä aikansa elänyt

Perinteisesti urheilun perässä ovat matkustaneet äijäköörit, joiden reissut ovat olleet kostean puoleisia.

Mielikuva örveltävistä miesporukoista on aikansa elänyt, Viskari sanoo.

– Bilbaossa koordinoimme suomalaisfanien kokoontumisia, ja paikalliset viranomaiset tulivat hämmästelemään, ettei järjestyshäiriöitä ole lainkaan, vaikka suomalaisfaneja oli paikalla kymmenen tuhatta.

Myös kävijäkunta on Viskarin mukaan aiempaa monipuolisempaa. Urheilumatkoilla näkyy jatkuvasti enemmän naisia ja lapsiperheitä. Ikäkirjokin on suuri.

Huuhkaja-otteluita kiertävä Rokkakin sanoo matkojen olevan ”siistiytyneitä”.

Päivisin fanit kiertelevät pienissä porukoissa katsomassa nähtävyyksiä, museoita ja ravintoloita. Iltaisin lauletaan kannatuslauluja ja usein tunnelmaa nostatetaan oluen ääressä, mutta ylilyöntejä ei Rokan mukaan näy juuri koskaan.

Vieraspeli on samalla loistava tekosyy mennä kaupunkiin, johon ei muutoin tulisi ikinä lähdettyä, Rokka sanoo.

– Mitä oudompi kohde, sitä hauskempaa. Ilman futista en takuulla olisi käynyt esimerkiksi Moldovassa tai Armeniassa.

Vieras kohde tekee fanijoukosta samalla tiiviimmän.

– Reissuilla fanitus yhdistää kaikkia taustasta riippumatta. Ei ole väliä, onko HJK- vai KTP-fani, tai onko siviilissä siivooja vai johtaja.

Tunnelman aistii vain paikan päällä

Urheilukisat alkavat olla viimeisiä tapahtumia, jotka sitovat ihmisiä yhteisten kokemusten ääreen juuri tiettynä hetkenä, Viskari pohtii.

Esimerkiksi katsotuimpien tv-lähetysten joukossa vilisivät aiemmin muun muassa Frendien ja muiden tv-sarjojen jaksot. Seuraavana päivänä niiden kohtauksia kerrattiin työpaikkojen kahvihuoneissa.

Nyt netti ja suoratoistopalvelut ovat korvanneet useimmat aikaan sidotut lähetykset, ja samalla yhteenkuuluvuutta rakentavat kokemukset ovat vähentyneet.

Urheilutapahtumissa tällaisia jaettuja kokemuksia on yhä saatavilla, ja se ajaa ihmisiä urheilun perässä ulkomaille asti, Viskari toteaa.

– Itse urheilusuorituksen näkee lähes lajissa kuin lajissa paremmin telkkarista. Tunnelman ja yhteisöllisyyden taas aistii ainoastaan paikan päällä.

Sama näkyy kotimaassa, kun Suomi voittaa pokaaleja.

– Mestaruusotteluita ei jäädä tunnelmoimaan kotiin, vaan ihmiset lähtevät torille, koska siellä nämä kokemukset päästään jakamaan muiden kanssa.

2020 on urheilumatkailun luvattu vuosi

Kuluvasta vuodesta on tulossa Viskarin mukaan suomalaisten urheilumatkustamisessa kenties suurin vuosi.

– Aiempia ennätyksiä on tehty luultavasti Mika Häkkisen formula-aikoina. Kuluva vuosi taas on poikkeuksellinen, koska arvokisoja on niin monia.

Suomi pelaa kesäkuussa jalkapallon EM-kisojen alkulohkossa kaksi peliä Pietarissa ja yhden ottelun Kööpenhaminassa.

Kaikki merkit viittaavat siihen, että EM-kisoissa nähdään suomalaisten suurin vaellus ulkomaiseen urheilukilpailuun, Viskari sanoo.

– Bilbaon koripallokisoissa oli jo 10 000 suomalaista fania, ja kun jalkapallolla on valtavasti suurempi fani- ja harrastajapohja, näyttää siltä, että EM-kisoissa tehdään ennätyksiä.

Jääkiekon maailmanmestaruudesta kilpaillaan Sveitsissä toukokuussa. Jääkiekon MM-kisat ovat Viskarin mukaan vuodesta toiseen suomalaisten kisaturistien tärkeimpiin kuuluva kohde.

– Lähtöhaluja saattaa rajata Sveitsin hintataso, mutta kiinnostusta lisää se, että Suomi puolustaa kisoissa viime vuoden mestaruuttaan.

Kesäolympialaiset kisataan Tokiossa heinä–elokuussa. Kisat ovat matkailijoille tavallista houkuttelevammat, Viskari arvioi.

– Tokio kiinnostaa ihmisiä kaupunkina, ja Kansainvälinen olympiakomitea on tehnyt kasvojenpuhdistuksen eli kisoja varjostavia skandaaleja ei ole päällä.