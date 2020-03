Urheilutauko tyhjensi Tapio Suomisen kalenterin – "Kisahuuma kasvaa nyt vielä entistä suuremmaksi"

Kuten kaiken muunkin, koronavirus keskeytti myös urheilusarjat ja tyhjensi kalenterit urheilutapahtumista.

Kotimainen palloilukausi jäi kesken ja kesän sarjojen alkua siirrettiin. Jalkapallon EM-kisat siirrettiin kesäkuulta vuodella eteenpäin, ja sittemmin tuli ilmoitus myös heinäkuisten Tokion olympialaisten siirtämisestä.

Poikkeuksellista tilannetta on todistanut myös nykyisin Hattulassa asuva pitkänlinjan urheilutoimittaja ja -selostaja Tapio Suominen, joka tekee keikkaluonteisia töitä oman yhden miehen yrityksensä kautta.

Hän kertoo kalenterissa olleen keskimäärin 1–2 kertaa työtehtävää viikossa, mutta nyt tilaukset ovat tyhjentyneet.

– Kun yli kymmenen hengen kokoontumiset on kielletty, tauolla ovat käytännössä kaikki tapahtumat, joissa olen ollut esimerkiksi juontajana. Jokainen joutuu tykönään miettimään, miten tästä seuraavat kuukaudet mennään. Toivotaan, että kesään mennessä tilanne palaa ennalleen, mutta nyt on näin, Suominen sanoo.

Omasta tilanteestaan Suominen ei ole niinkään huolissaan, sillä hän on osa-aikaeläkeläinen, mikä takaa tietyt tulot. Pienimuotoinen keikkailu tuo siihen päälle ekstraa.

– Arvelen, että henkilökohtaisella tasolla asiat menevät ok, kun hiukan säkin suuta kiristää. Mutta on paljon ihmisiä, joilla ei puskuria ole. Se on ankara tilanne.

Mielenkiintoisia duuneja sivu suun

Suominen kävi kuluvalla Korisliigan kaudella selostamassa Turussa Ura Basketin kotiottelulähetykset Elisa Viihde -kanavalle, mutta se loppui kuin seinään kauden keskeydyttyä.

Myös jalkapallon EM-kisat olivat työllistämässä Suomista. Hänelle oli tiedossa juontajan ja isännän tehtäviä yleisötilaisuuksissa, kun Suomi on historiallisesti ensimmäistä kertaa mukana. Hommia oli tiedossa myös Hämeenlinnan alueella, mutta Suominen uskoo niiden toteutuvan vuoden päästä, jonne kisat nyt siirtyvät.

– Näen asian niin, että kisahuuma kasvaa nyt vielä entistä suuremmaksi. Olisihan siitä tullut – ja onneksi nyt vielä tulee – huima kokonaisuus. Toivottavasti itsekin saan jonkinlaisessa roolissa olla mukana, Suominen arvioi.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen

Hänen mielestään päätös siirtää kisat vuodella oli kuitenkin ainoa oikea Euroopan jalkapalloliitolta Uefalta.

Epävarmuus niiden pelaamisesta olisi joka tapauksessa heijastunut laajasti kaikkialle – myös muun muassa tv-yhtiöihin, joiden maailman Suominen tuntee.

– Olin Ylellä 30 vuotta töissä. Olin onnekas, että sain tehdä liki main kaiken mitä suomalainen urheilutoimittaja telkkarissa voi tehdä: olympialaisia ja arvokisoja, taitoluistelusta formuloihin. Vain yksi puuttuu – en ole saanut selostaa Huuhkajien arvokisaottelua. Puolitosissani olen sanonut, että pitäisikö laittaa kesätyöpaikkahakemus Yle Urheiluun, Suominen vitsailee.

”Penkkiurheilijoillakin vaikeaa”

Kun urheilurintamalla ei koronan vuoksi tapahdu mitään, se on monelle penkkiurheilijalle kova paikka.

Suominen ottaa esimerkiksi Hämeenlinnasta HPK:n jääkiekko-ottelut, joiden yhteisöllisyyttä, kannustamista ja mukana elämistä hän uskoo monen kaipaavan.

Televisiourheilun puolella taas vaikka Ylen viikonlopun urheilulähetyksen naulaavat säännöllisesti puoli miljoonaa suomalaista ruutujen ääreen.

– Esimerkkinä voin sanoa aika iäkkään äitini, 83-vuotiaan teräsmummon. Hänen suurin murheensa koronan suhteen on ollut, että mitä hän katselee, kun hiihtoja ei tule.

Myös Suominen myöntää, että hänellekin tilanne tuo tietynlaisen tyhjiön.

– Olen käytännössä aina teinivuosista lähtien seurannut urheilua aktiivisesti, osaa ammatillisesti ja osaa silkasta mielenkiinnosta, hän kertoo.

Vireillä on myös yksi hanke, johon Suomisella on nyt aikaa keskittyä.

– Se liittyy esiintymistaidon koulutuskonseptiin, mutta en tohdi sanoa enempää, kun se on vielä alkutekijöissään. Ajattelin katsoa, saisiko siitä jonkinlaisen tuotteen siitä kehiteltyä.

Henkilökohtaiset ongelmat jatkuvat

Suominen on kertonut kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstään sekä alkoholismista avoimesti julkisuudessa sekä elämäkertakirjassaan Urheiluhullu.

Hän käy myös luennoimassa mielenterveyteen liittyvistä asioista sekä alan ammattilaisille että erilaisille vapaaehtoisten yhteisöille.

Kun tämä puhelinhaastattelu oli jo tehty, Suominen kertoi Twitter-tilillään jääneensä kolmannen kerran kiinni rattijuopumuksesta: ”Onneksi en tappanut ketään. Olen häpeissäni, koska toimintani edelleen vastuutonta. Olen peloissani, koska alkoholismi on saanut minusta niskaotteen. Pyydän anteeksi, vaikka tynnyrini kolisee tyhjyyttään”, hän kirjoitti sosiaalisen median päivityksessään. HäSa