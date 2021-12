Useat kymmenet hakeneet vapautusta veronkorotuksesta avattuaan useamman osakesäästötilin – jatkossa korotus jätetään määräämättä tietyin ehdoin

Useat kymmenet henkilöt ovat hakeneet vapautusta veronkorotuksesta, joka liittyy useamman osakesäästötilin avaamiseen viime vuonna. – Vapautusta on hakenut noin 80 verovelvollista, kertoo johtava veroasiantuntija Raili Knuutinen Verohallinnosta. Verohallinto kertoi syyskuussa, että se on määrännyt veronkorotusta edellä mainitusta syystä noin 200 henkilölle. Lain mukaan Verohallinnon on määrättävä veronkorotusta, jos henkilöllä on useampi kuin yksi osakesäästötili. Korotus on...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja