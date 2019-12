Pelastuslaitos: Useimmat ilmoitukset kiinni jäätyneistä joutsenista ovat turhia

Hälytys kiinni jäätyneestä joutsenesta on melkein aina väärä, kertoo Helsingin kaupungin pelastuslaitos. Tiedotteen mukaan loppusyksyn aikaan joutsenet lepäilevät ja sulattelevat ruokaa jäiden päällä ilman, että niillä olisi hätää.

Pelastuslaitoksen mukaan joutsen saattaa jäätyä kiinni, jos sairas tai vahingoittunut huonokuntoinen lintu on hyvin pienellä vesialueella.

Pelastuslaitos neuvoo soittamaan eläinpelastusnumeroon esimerkiksi silloin, jos havaitsee, että linnulla on siipi poikki, se roikkuu tai siinä on verta. Tai jos lintu on lentänyt sisälle tai jäänyt kiinni jonnekin, eikä pysty itse auttamaan lintua.

Ilmoitettava on myös, jos lintu on öljyssä tai sillä on selkeä vamma jalassa.

Sen sijaan pelastajiin ei kannata olla yhteydessä, jos nilkuttava lintu lähtee lentoon hätisteltäessä tai jos linnunpoika on yksinäinen, mutta hyvävointisen oloinen. STT

