Uskotko olevasi kova nippelitietäjä? Selvitä se tästä Hämeen Sanomien uudenvuoden visan avulla

Hämeen Sanomien uudenvuoden suuressa tietovisassa pääset mittelemään itseksesi tai juhlaseurueen kesken siitä, kuka oikeasti tietää eniten. Valitettavasti visa ei toimi Hämeen Sanomien sovelluksessa, mutta selaimella pääset vastaamaan 25 pähkinään. Uudenvuoden aaton printtilehdestä löydät 25 kysymystä lisää.

Tämän vuoden visassa on viisi kategoriaa, kussakin viisi kiperyydeltään vaihtelevaa kysymystä. Kategoriat ovat: vuoden 2019 tapahtumat, mennyt maailma, luonnon ihmeet, matkalla maailmalla ja kulttuuri ja urheilu.

Kysymyksissä on tasapuolisesti paikallistietoa ja maailman menoja. Osa kysymyksistä on vaikeita, mutta monenlainen tieto pääsee ansioihinsa täällä.

Onnea matkaan!