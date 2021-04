Uudella Panssariprikaatin komentajalla on mittava ura sekä kotimaassa että kansainvälisissä tehtävissä – Eversti Rainer Kuosmanen aloittaa Hattulassa elokuun alussa

Eversti Rainer Kuosmanen on määrätty Panssariprikaatin komentajaksi 1.8. alkaen, jolloin nykyinen komentaja, eversti Tero Ylitalo, siirtyy maavoimien operaatiopäälliköksi. Eversti Kuosmanen palvelee tällä hetkellä Kaartin Jääkärirykmentin apulaiskomentajana. Hän on urallaan työskennellyt erityisesti operatiivisen suunnittelun ja erikoisjoukkojen kehittämisen parissa muun muassa maavoimien esikunnassa. Pataljoonan komentajana hän toimi Pohjois-Karjalan Prikaatissa. Kuosmanen on toiminut kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä Bosnia-Herzegovinassa sekä yhteysupseerina…