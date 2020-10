Uudessa Risto Räppääjässä pensseli heiluu ja lapset loistavat höhlien aikuisten keskellä – "Tämä oli sellainen agenttityylinen"

Työurien pidentämisestä puhutaan paljon, mutta jotkut joutuvat pois hommista jo 12–13-vuotiaina.

Tämän vääjäämättömyyden edessä ovat Silmu Ståhlberg ja Lumi Kallio, jotka ovat työnsä Risto Räppääjänä ja Nelli Nuudelipäänä tehneet.

Ensi-iltaan tuleva Risto Räppääjä ja väärä Vincent -elokuva jää kaksikon toiseksi ja samalla viimeiseksi kyseisissä rooleissa.

– Lapset joutuvat nyt eläkkeelle, tuottaja Risto ”Rimbo” Salomaa sanoo.

– Vähän haikealta se tuntuu, mutta ymmärrän, että emme me voi ikuisesti olla 11-vuotiaita, Ståhlberg kuittaa.

Väärä Vincent on kahdeksas Risto Räppääjä -elokuva, ja Ståhlberg ja Kallio ovat kaikkiaan viidennet valkokankaalla nähtävät Risto ja Nelli.

Samuel Shipway ja Sanni Paatso esittivät parivaljakkoa vuosina 2014–2016 julkaistuissa kolmessa Timo Koivusalon elokuvassa, mutta sitä ennen kolmessa ensimmäisessä leffassa Riston ja Nellin näyttelijät vaihtuivat joka kerta.

Sid tarttui mahdollisuuteen

Myös Risto Räppääjä -elokuvien ohjaajat ovat vaihdelleet. Väärän Vincentin puikoissa on ollut Maria Sid, jolle kyseessä on ensimmäinen elokuvaohjaus. Hän on ohjannut paljon musikaaleja teatteriin.

– Ennen tapaamistamme hän oli katsonut paljon pohjoismaisia lastenelokuvia. Viiden minuutin keskustelun jälkeen olin varma, että Maria on oikea henkilö Räppääjän ohjaajaksi, enkä ole päätöstä katunut, tuottaja Salomaa kertoo.

Sidin vahva musikaalitausta näkyi myös Rauha Räppääjän rooliin hypänneen Minka Kuustosen mielestä.

– Kun hän on liikutellut isoa näyttämöä, hän tiesi, miten kohtaukset ja palaset liikkuvat.

”Tyylilaji on mielenkiintoinen”

Tukholman kaupunginteatterin johtajana nykyisin työskentelevä Sid on tullut suomalaisille tutuksi ennen kaikkea näyttelijänä, mikä tausta näkyi myös hänen ohjaustyössään.

– Maria osasi ohjata tosi hyvin ja osasi kertoa asiat selvästi, kun hän itsekin näyttelee, Ståhlberg kuvailee.

Lumi Kallion mukaan kuvauksissa oli kiva tunnelma. Hän koki, että Nelli Nuudelipään roolissa oli nyt enemmän näyteltävää kuin edellisessä Risto Räppääjä ja pullistelija -elokuvassa.

– Koska tämä oli sellainen agenttityylinen.

Uudessa elokuvassa trillerimäinen juoni yhdistyy komedialliseksi musikaaliksi.

– Tyylilaji on mielenkiintoinen. Tarina on niin hyvä, että se lähti vetämään ja imaisi mukaansa jo käsikirjoitusvaiheessa, Kuustonen kertoo.

Hän on tehnyt musikaaleja teatterissa aiemmin, mutta ei aivan viime vuosina.

– Oli mukavaa, kun tässä roolissa pääsi laulamaan. Iiro Rantalan biisit ovat sellaisia, että niitä on kiva laulaa.

Aikuisille nauretaan

Kuustonen debytoi Rauha Räppääjänä, jota ovat aiemmin valkokankaalla näytelleet Annu Valonen, Minttu Mustakallio ja Pamela Tola.

– Vaikka aikaisemmin Rauhan roolissa on ollut taitavia näyttelijöitä, minun ei tarvinnut lähteä matkimaan, vaan sain vapauden tehdä oman tulkinnan.

Puvustus, maskeeraus ja kiharrettu hiuspehko vievät Kuustosen mukaan satumaailmaan, mutta elokuvassa hahmoista tulee totta. Se tekee maaperästä kiinnostavan.

Asiaan kuuluu, että komediaa revitään Rauhan ja muiden aikuisten kustannuksella, mikä antaa Ristolle ja Nellille mahdollisuuden loistaa.

– Olen kasvanut muun muassa Roald Dahlin kirjojen parissa, ja minusta Risto Räppääjät ovat sukua niille. Aikuiset ovat höhliä ja lapset tietävät paremmin, Kuustonen kuvailee.

Tuottaja Salomaan kommenttien perusteella voisi päätellä, että valkokankaalle on tulossa jatkoa sekä Risto Räppääjälle että Kuustosen näyttelemälle Rauhalle. HÄSA