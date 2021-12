Uudet koronarajoitukset tarkoittavat käytännössä hätäjarrumekanismia – rajoitusten tarkoitus on vähentää aikuisten välisiä kontakteja

Joulukirkkoon on mahdollista mennä. Katso tästä, mikä kaikki muuttuu.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoo, että tarvittavat koronarajoitustoimenpiteet käynnistävät käytännössä hätäjarrumekanismin. Periaatepäätös tehdään tänään valtioneuvoston istunnossa.

Kaikki hätäjarrun kriteerit täyttyvät tällä hetkellä hänen mukaansa selvästi.

Kiuru kertoi asiasta hallituksen lehdistötilaisuudessa, jossa kerrotaan epidemian hillitsemiseksi käyttöön otettavista uusista rajoituksista.

Kiurun mukaan nykyisten rajoitusten tarkoitus on vähentää nimenomaan aikuisten välisiä kontakteja.

Tällaisia koronarajoituksia ja -toimia on luvassa Hallitus linjasi uusia koronatoimia myöhään tiistai-iltana. Hallitus haluaa vauhdittaa koronarokotuksia. Suomessa on lähes 800 000 täysin rokottamatonta aikuista, joten ykkös-, kakkos- ja kolmospistokset ovat tärkeitä. Uusia rajoituksia otetaan käyttöön, jotta saadaan lisäaikaa rokottamiselle ja epidemian kulkua hidastettua. Ravintoloiden aukioloa rajataan leviämisalueilla eli suurimmassa osassa maata jo jouluaatosta. Anniskelu päättyy kello 21 ja aukiolo kello 22.

Tiistaista 28.12. alkaen anniskelu päättyy kello 17 ja anniskeluravintolat menevät kiinni kello 18.

Ruokaravintoloissakin anniskelu päättyy kello 17, mutta aukiolo on sallittua koronapassilla kello 18–20 välisenä aikana.

Ravintoloiden asiakaspaikkamääriä vähennetään.

Ravintolasäännökset ovat voimassa 20.1.2022 saakka.

Koronapassin käyttöä rajoitetaan 28.12. alkaen kolmeksi viikoksi leviämisvaiheen alueilla.

Koronapassin rajoitukset koskevat esimerkiksi baareja ja yökerhoja sekä joukkotilaisuuksia, joissa ei ole istumapaikkoja.

Korkeakouluopiskelijoiden tulisi siirtyä etäopetukseen lukuun ottamatta välttämätöntä lähiopetusta, suosittaa hallitus. Suositus on voimassa 16.1.2022 saakka.

Sisärajavalvonta aiotaan ottaa taas käyttöön Suomen rajoilla tiistaista 28.12. alkaen. Päätös on voimassa 16.1.2022 saakka.

Suomeen saapuvilta vaaditaan todistus rokotuksista tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta koronataudista ja alle 48 tuntia vanha koronatestitulos.

Vaatimus koskee tämän vuoden loppuun asti vuonna 2005 tai sitä aikaisemmin syntyneitä ja vuoden alusta alkaen vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä.

Negatiivista testitulosta ei edellytetä Suomen kansalaisilta tai pysyvästi Suomessa asuvilta ulkomaalaisilta tai välttämättömän maahantulon vuoksi saapuvalta.

Hallitus perustaa koronaministerityöryhmän.

Alueellisesti voi olla voimassa tai tulossa voimaan erityyppisiä rajoituksia ja siksi leviämisalueilla voivat rajoitukset olla hallituksen linjauksia tiukempia.

Leviämisalueita ovat sairaanhoitopiireistä mm. Hus-alue, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Etelä-

Savo, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi.

Ainoastaan Itä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun sairaanhoitopiirit eivät ole leviämisvaiheessa.

Ravintolarajoitukset kiristyvät

Ravintolat menevät jo jouluaattona kiinni kello 22, jolloin anniskelu päättyy kello 21. Tämän jälkeen aukioloa ei ole enää mahdollista jatkaa koronapassilla kuten aiemmin on voinut tehdä.

Jouluaatosta alkaen ravintolat, joissa ei anniskella, eivät voi olla auki ilman koronapassia kello kuuden jälkeen. Koronapassi tulee käyttöön siis myös esimerkiksi hampurilaispaikkoihin, kahviloihin ja pizzerioihin, jos ne ovat auki kello kuuden jälkeen. Ravintoloilla on oikeus edellyttää koronapassin käyttöä myös koko aukioloajan koko Suomessa.

Ensi tiistaina ravintolarajoituksia kiristetään entisestään niin, että anniskeluravintoloiden aukiolo päättyy klo 18 ja anniskelu kello 17. Asiakaspaikkamäärä on puolet sallitusta.

Kiuru kertoi, että ravintoloiden rajoitukset ovat voimassa 20. tammikuuta asti eli noin kolme viikkoa.

Kiurun mukaan kahden viikon päästä aletaan systemaattisesti katsoa, miten nyt kerrotut toimet ovat purreet.

– Jos tämä tuleva hyökyaalto on suuruusluokaltaan sellainen kuin muissa maissa, on tärkeää suojautua ja siksi näitä suojavalleja on nyt rakennettu viimeisten päivien aikana, Kiuru sanoi tiedotustilaisuudessa viitaten koronaviruksen omikronmuunnoksen leviämiseen eri maissa.

Koronapassin käyttöä rajoitetaan

Koronapassin käyttö lopetetaan esimerkiksi massatilaisuuksissa, joissa istumapaikkoja ei ole määritelty.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) mukaan matalan riskin urheilu- ja kulttuuritoimintaa on yhä mahdollista järjestää koronapassin avulla, elleivät paikalliset viranomaiset sitä rajoita.

Kurvisen mukaan matalan riskin urheilu- ja kulttuuritoimintaa ovat esimerkiksi elokuvat, teatteriesitykset, konsertit ja urheiluottelut, joissa on numeroidut istumapaikat.

Hallituksen linjauksen mukaan myös esimerkiksi kirjastot, näyttelyt ja museot voisivat edelleen olla auki. Joulukirkkoon voi mennä, ja myös häitä ja hautajaisia voi järjestää.