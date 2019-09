Lepaan kartanolla on uudet yrittäjät: Maarit ja Juha Junnola haluavat loihtia mahdollisimman rennon ilmapiirin

Lepaan kartanon uutta yrittäjäpariskuntaa kismittää, etteivät he ole ehtineet tehdä rakennuksen sisäänkäyntiä riittävän houkuttelevaksi.

Valo siivilöityy kuistille kymmenistä pienistä ikkunoista, mutta kalustus ei tee vielä oikeutta kartanolle.

– Kuistille pitäisi saada lisää tunnetta. Kun ihminen avaa talon etuoven, pitäisi tunnelman ottaa hänet syliinsä. Tulijan pitää tuntea itsensä tervetulleeksi. Onneksi ehdin ripustaa seinälle sentään äitini vanhan ryijyn. Se tuo tilaan edes vähän lämpöä, Lepaan Kartanon toimitusjohtaja Maarit Junnola sanoo.

Maarit ja Juha Junnola ovat pitkän linjan matkailun ammattilaisia.

Maarit Junnola on pitänyt uransa aikana kahta hotellia ja lomakylää, Juha Junnola on puolestaan kokannut niin a´la carte ravintoloissa kuin lounaspaikoissakin. Ainoastaan grilliruuan käristämisestä miehellä ei ole minkäänlaista kokemusta.

Junnolat aloittivat Lepaan Kartanon uusina yrittäjinä vasta elokuun alussa. Ensimmäinen kuukausi on kulunut sopeutumiseen, mutta pikkuhiljaa ideat ovat alkaneet syntyä. Yhteistyö muiden Hattulan yrittäjien ja Lepaan toimijoiden kanssa on jo käynnistynyt rakentavassa hengessä.

– Kunhan tuo Lepaan Anna vähän rauhoittuisi. Se vilkuttaa valoja ja televisiota, kolisee ja melskaa, eikä suostu olemaan hetkeäkään paikoillaan, yrittäjät nauravat.

Sattuma toi Lepaalle

Elämä on oikeastaan sattumien summa.

Ei Maarit ja Juha Junnolan pitänyt Lepaalle tulla. Heillä oli yrityshaku päällä ja he olivat tulossa Ähtäristä, jonne oli tehty turhaksi osoittautunut reissu. Kun Lepaan risteys tuli Pälkäneentiellä vastaan, tuli Juha Junnolan mieleen Lepaan kartano, johon haettiin yrittäjää.

– Ajattelimme poiketa katsomaan, millainen paikka oli kyseessä ja rakastuimme tähän heti. Kartano ja sen ympäristö ovat todella kauniita ja puutarhakoulun ja golfkentän läheisyys ovat meille suuri etu. Tämä on juuri sellainen paikka, jota olemme etsineet kauan, Maarit Junnola kehuu.

Nyt Junnolat ovat työskennelleet Lepaalla elokuun alusta asti ja aika on mennyt vauhdikkaasti.

– Lähinnä aikamme on mennyt vanhojen tilausten hoitamiseen, Maarit Junnola sanoo.

Hyppy tuntemattomaan

Lepaan myötä Junnoloiden elämä on muuttunut täysin. Toisaalta se ei ole ensimmäinen kerta, sillä he ovat hypänneet tuntemattomaan aikaisemmin useaankin otteeseen. Uudet haasteet eivät pelota, sillä on niitä ollut aikaisemminkin vaikkapa Hangossa ja Loviisassa. Pitkä kokemus tuo varmuutta.

Espoolaisilla ei ollut ensi alkuun siteitä Hämeenlinnaan, mutta hienoiseksi yllätyksekseen Maarit Junnola alkoikin löytää niitä.

– Molemmat isoäitini asuivat pitkään Hämeenlinnassa. Vietin monta kesää äidinäitini luona Hämeenlinnassa ja tunnen hyvin niin Ahvenistot kuin Aulangotkin. Isoäiti oli vuosikymmeniä vaatekauppa Ajan linjan myymälänhoitajana, Maarit Junnola sanoo.

Pariskunta asuu nyt Tiiriössä, sillä he halusivat ottaa töihin välimatkaa.

Lepaalla ei kaivata jäykistelyä

Lepaan Kartanossa on sadan hengen ravintola, jossa on neljä salia. Päärakennuksen toisessa kerroksessa on vierashuone ja vieressä olevassa Rantalassa kaksi makuutilaa. Toimelassa on kuusi huonetta ja kesäisin avataan kesähostelli opiskelijoilta tyhjäksi jäävään asuntolaan.

– Enimmillään kartanossa pystytään majoittamaan kesällä jopa 130 asiakasta, ja talvella 30. Rannassa on lisäksi kaksi saunaa, joita voi myös varata, Maarit Junnola sanoo.

Junnolat haluavat viedä kartanoa rennompaan suuntaan ja se tietää ainakin sisustuksen uusimista.

– Haluaisimme, että kartanosta tulisi paikallisten olohuone. Minkäänlaista jäykistelyä täällä ei tarvita, Maarit Junnola painottaa.

Ravintolassa otetaan käyttöön erilaiset teemat vuodenaikojen mukaan. Esimerkiksi nyt voisivat olla erilaiset riistaruuat poikaa.

Ohjelmallisina iltoina voidaan järjestää vaikka jousimusiikkikonsertti. Myös retriitit sopivat rauhalliseen paikkaan erinomaisesti, sillä Lepaalla on todella hiljaista etenkin talvella.

Juuri talvi onkin haaste, mutta yrittäjät uskovat sen sujuvan omalla painollaan.

– Odotamme kesää innoissamme. Tämähän on tilausravintola, mutta aiomme avata lasikuistille esimerkiksi kaikille avoimen kesäkahvilan, Maarit Junnola hehkuttaa. HäSa

Värikäs menneisyys Lepaan kartano on ilmeisesti syntynyt jo 1200-luvulla. Nykyinen päärakennus rakennettiin 1720-luvulla, mutta sitä on rakennettu moneen otteeseen. Lepaan Anna-neidolla oli tarinan mukaan suhde Maunu Olavinpoikaan. Anna jäi kummittelemaan Lepaalle, sillä tarinan mukaan hänet muurattiin elävältä kartanon kellariin tai hukutettiin virtaan. Kartano toimi puutarhaopiston henkilökunnan asuntolana vuoteen 2002 asti, jolloin se remontoitiin juhla- ja opetusravintolaksi. Hämeen ammatti-instituutin Lepaan yksikön ja Parolan lukion yhteinen matkailulinja lopetettiin vuonna 2011. Hämeen ammattikorkeakoulu ja ammattiopisto omistavat kartanon. Oppilaitokset luopuivat juhlapalveluiden ylläpidosta 2016. Kartanolla ja Lepaan matkailulla on ollut kolme eri yrittäjää kolmen vuoden aikana.