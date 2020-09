Assi-sairaalan suunnitelmia on rukattu jälleen kerran uusiksi, hintataso laski jopa 50 miljoonalla: Katso, miten uusi malli eroaa vanhasta sairaalasuunnitelmasta

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johdon mukaan kustannustaso on saatu laskettua, mutta työtä vielä riittää. Uusi ratkaisu esiteltiin medialle perjantaiaamuna.

Assi-sairaalan uudessa suunnitelmassa sairaalarakennus olisi noin 9000 kerrosneliötä vanhaa suunnitelmaa pienempi. Uudessa versiossa sairaalan kerrosmääriä on muun muassa muutettu, hoitoyksiköiden paikkoja vaihdettu ja käytettäviä rakennusmateriaaleja muutettu.

Tuoreessa sairaalasuunnitelmassa kustannustaso on saatu pudotettua kevään tasosta jopa 50 miljoonalla eurolla. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri kertoi allianssikumppaniensa muokkaamasta uudesta ratkaisusta perjantaiaamuna pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Nyt esitelty suunnitelma on versio numero 3.1, eli se on muokattu viime vuoden lopulla esitellystä kolmosversiosta.

– Merkittävää edistystä on tapahtunut kesällä, kommentoi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa työtä on edelleen kuitenkin tehtävänä, jotta kustannustaso saadaan pidettyä hallinnassa.

Allianssin palvelutuottajat Sweco, Skanska ja sairaalan arkkitehtityöryhmä Team Integrated olivat kesän aikana muokanneet uutta ratkaisua keskussairaalahankkeelle. Sairaanhoitopiirin johtaja Ranta kertoi, että kumppanit tekivät suunnittelua omalla kustannuksellaan.

Suunnittelu keskeytettiin keväällä

Kanta-Hämeen uutta keskussairaalaa eli Assi-sairaalaa valmistellut allianssi päätti viime toukokuussa keskeyttää toimintansa toistaiseksi. Syynä oli, että suunnitellun sairaalan kustannukset nousivat reilusti, noin 60 miljoonaa euroa, yli toivotun. Tavoitebudjetti ylittyi siis noin 20 prosentilla. Vaikka allianssi keskeytti toimintansa, ei sairaalahankkeen suunnittelua keskeytetty.

Vielä keväällä Assin tavoitebudjetti oli 320 miljoonaa euroa. Sen jälkeen laitehankinnat päätettiin irrottaa allianssin kokonaisuudesta sairaanhoitopiirin vastuulle, jolloin varsinaisen allianssihankkeen hyväksytty kustannusarvio oli 304 miljoonaa.

Toukokuussa tilanne oli, että sairaalahankkeen hinta olisi kaikkineen noussut yli 410 miljoonan euron. Perjantaina esitellyssä mallissa kokonaiskustannus olisi sairaanhoitopiirin arvion mukaan noin 360 miljoonaa euroa.

Tässä summassa ovat mukana myös laitehankinnat, varaukset ja palkkiot. Allianssin kustannusarvio on nyt 309-319 miljoonaa euroa, eli summa on saatu lähemmäs tavoitteena olevaa 304 miljoonan budjettia.

Seppo Ranta totesi, että säästöt ovat syntyneet ilman, että sairaalan olisi tehty suuria toiminnallisia muutoksia. Projektijohtaja Petrus Kukkosen esittelemässä mallissa usea hoitopaikan yksikkö on vaihtanut paikkaa, ja toimistotilojen paikkaa on myös muutettu.

Sairaanhoitopiirissä tehtiin kesällä myös vertailuja muihin sairaanhoitopiireihin, jotta uuteen sairaalaan ei tulisi muihin sairaaloihin poikkeavia, yllättäviä kuluja.

– Suunta on oikea, tilanne on tyydyttävä, sanoi Assi-sairaalan projektijohtaja Petrus Kukkonen.

Kukkosen mukaan vanhaan suunnitelmaan on tehty kaikkiaan 100 muutosesitystä. Edullisimmillaan muutosesityksen hintavaikutukset ovat olleet 10 000 euroa, suurimmillaan 5 miljoonaa.

Suurin säästö on saatu aikaan sillä, että ns. osastorakennuksesta on jätetty pois yksi kerros, jolloin kerroksia olisi kuuden sijaan viisi. Samoin maan alle tehtävästä ns. nollakerroksesta on luovuttu, jolloin maansiirtotöiden tarve vähenee huomattavasti.

Kukkosen mukaan tilat jakautuvat nyt aiempaa luontevammin, sillä esimerkiksi leikkaussalit ja synnytyssalit on siirretty osaksi ns. kuumaa sairaalaa pois osastorakennuksesta. Samoin uudessa suunnitelmassa sisääntulo- ja aulatilat palvelevat paremmin koko rakennusta.

Työtä jatkettiin keskeytyksen aikana

Sairaanhoitopiirin luottamushenkilöt pääsivät kuluvalla viikolla tutustumaan uusiin suunnitelmiin omassa seminaarissaan. Sairaanhoitopiirin hallitus päättää tiistaina 8. syyskuuta siitä, jatketaanko allianssimallin työskentelyä sellaisena, kuin se on tähän saakka ollut.

Sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtaja Mauri Ojamäki (sd.) kertoi elokuun lopussa Hämeen Sanomille toivovansa, että sairaanhoitopiirin valtuusto pääsisi päättämään aiheesta vielä tämän vaalikauden aikana.

– Olen sitä mieltä, että jos päätöstä ei nyt saada aikaiseksi, se siirtyy hamaan tulevaisuuteen. Jos me tämä missataan, menetämme niin paljon, ettei se ole tosikaan, Ojamäki kommentoi tuolloin.

Seppo Ranta totesi perjantaina, että sairaanhoitopiirin valtuuston olisi määrä päättää uuden sairaalan rakentamisesta joulukuun valtuustossa.

Oikaisu 4.9. kello 10.07: Tiistaina 8. syyskuuta allianssityöskentelyn jatkosta päättää sairaanhoitopiirin hallitus, ei valtuusto, kuten jutussa alun perin luki.