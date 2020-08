Uusi keskus vei työpaikkoja Janakkalasta, mutta nyt Lidlin varastotyöntekijöiden palkat ovat nousemassa – Katso video saksalaisjätin Janakkalan solmukohdasta

Seitsemän jalkapallokentän kokoinen Lidlin jakelukeskus Janakkalan Ratikankaantiellä on käytössä läpi vuorokauden viikon jokaisena päivänä.

50 000 neliön keskuksen sisällä liikkuu nopeaan tahtiin iso määrä elintarvikkeita ja muita kulutustavaroita. Keskus palvelee noin 50 myymälää Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan alueella.

Myymälöihin lähtee joka aamu yli 30 mahdollisimman täyteen ahdettua rekkaa. Monikansallisen yhtiön toimitusketjut on hiottu tehokkaiksi.

Espanjasta lähtevät hedelmät voivat olla viidessä päivässä Suomen myymälöiden hyllyillä.

Lähtevä tavara huolella pakattu

Saapuvan tavaran alueella odottaa valtava määrä yhden merkin virvoitusjuomia. Juomalavat ja kaikki muu tavara kulkee hallin läpi ja samalla ne jaotellaan myymälöihin niiden tarpeiden mukaan.

Lähtevän tavaran alueella lavat on koottu sen mukaan, missä järjestyksessä tavarat ovat myymälöissä. Samalle lavalle on koottu virvoitusjuomia, saippuapaketteja ja elintarvikkeita. Kyljessä on numero, joka kertoo kohdepaikan.

– Nämä ovat huomenna aamulla myymälässä, Lidlin aluepäällikkö Kalle Noukkala sanoo.

Kokoluokkaa voi havainnollistaa erilaisilla luvuilla. Esimerkiksi maitoa kulkee jakelukeskuksen läpi 190 000 litraa viikossa.

Lidl ei ole automatisoinut keskuksia

Lidlin kilpailijoista S-Ryhmällä on Sipoossa valtava logistiikkakeskus, jonka tavaravirrasta jopa 80 prosenttia on automatisoitu.

Saksalaisjätti ei ole lähtenyt automatisoimaan jakelukeskuksia. Janakkalan keskuksessa ainoa automatisoitu osa kuljettaa hallin läpi isoja pakastelaatikoita.

Jakelukeskuksen käytävillä viilettävät sen sijaan käsipelillä ohjatut oranssit keräilylaitteet, jotka kuljettavat lavoittain tavaraa ympäri hallia.

Kaikkien varastotyöntekijöiden palkat nousevat

Janakkalan jakelukeskuksessa työskentelee noin 300 työntekijää, joista yli 200 työskentelee varastopuolella. Työntekijämäärää tiputti noin 100 hengellä viime vuonna avattu Järvenpään jakelukeskus.

Nyt kauppaketju on nostamassa varastotyöntekijöiden palkkoja. Lidl nostaa syyskuussa kaikkien Suomen varastotyöntekijöiden palkkoja 11–18 prosenttia.

Työehtosopimuksessa määritellyn summan päälle tulee jatkossa logistiikkalisä, joka vaihtelee kokemuksen ja toimipaikan perusteella.

Palkankorotus on tehty tarkan aluekohtaisen palkkavertailun pohjalta. Saksalaisjätin edustajien mukaan palkka on ”kilpailukykyinen”.

Kokemuksesta riippuen Janakkalassa työskentelevien varastotyöntekijöiden palkka nousee kuukaudessa 232–310 euroa. Esimerkiksi kolme vuotta logistiikka-alan töitä tehneen varastotyöntekijän palkka nousee 1885 eurosta 2168 euroon. HÄSA