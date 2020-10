Uusi koronakuolema Vanajaveden sairaalassa - osastohoidossa on Kanta-Hämeessä yhteensä seitsemän

Vanajaveden sairaalassa terveyskeskuksen vuodeosastolla on menehtynyt covid-19-tautiin yksi riskiryhmään kuuluva ikäihminen.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella koronaan on menehtynyt tämän vuoden aikana yhteensä neljä ihmistä. Kolme kuolleista on menehtynyt lokakuussa. Yksi keväällä kuollut ei kuulunut ikänsä puolesta riskiryhmään.

Covid-19-positiiviseksi testattuja on alueella tähän mennessä 306.

Juttu jatkuu tviitin jälkeen.

Keskiviikon ja torstain välisenä yönä menehtyi Vanajaveden sairaalassa hoidossa ollut iäkäs, vakavaa perussairautta sairastanut COVID-19-potilas. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ottaa osaa omaisten ja läheisten suruun. 2/2

Hämeenlinnan kaupungin tiedote👇https://t.co/CuyLTpm70T — KHSHP (@KantaHameenSHP) October 29, 2020

Osastohoidossa on Kanta-Hämeen keskussairaalan 6A-osastolla viisi koronapotilasta, Vanajaveden sairaalassa yksi ja Forssan sairaalassa yksi. Tehohoidossa ei tällä hetkellä ole koronapotilaita.

12.-25.10. ilmaantuvuusluku oli 36 sataatuhatta asukasta kohti, kun se edellisen seitsemän päivän aikana 21.-28.10. on noussut jo 45:een sataatuhatta asukasta kohti.

– Ilmaantuvuusluku on todennäköisesti vielä suurempi. Määrät ovat kasvussa, ja tämä viikko näyttää kohoavan korkeuksiin. Eilen (keskiviikkona) ilmaantui kahdeksan uutta tapausta. Tauti on päässyt leviämään riskiryhmiin, mikä on erittäin huolestuttavaa. Kun taudin vakava muoto tulee, ikäihmisten kohdalla on hyvin vähän tehtävissä, sillä tehohoito on rankkaa, sanoo sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä.

Syyskuussa epäselviä tartuntaketjuja oli alle 10 prosenttia, mutta nyt epäselviksi ketjuiksi jää jo 25 prosenttia tapauksista.

Koronatestejä tehtiin syyskuussa 1 500-1 600 viikossa, ja nyt määrä on noin 2 300.