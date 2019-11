Uusi neuvottelukunta valvomaan Veikkauksen monopolia

Sisäministeriö on asettanut uuden rahapeliasioiden neuvottelukunnan vaalikaudelle 2019-2023. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata rahapelipoliittisten tavoitteiden toteutumista ja kehittämistarpeita Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu muun muassa rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen...

Sisäministeriö on asettanut uuden rahapeliasioiden neuvottelukunnan vaalikaudelle 2019-2023. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata rahapelipoliittisten tavoitteiden toteutumista ja kehittämistarpeita Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu muun muassa rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen seuraaminen sekä rahapeleihin liittyvän lainsäädännön valmistelu. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi. Jäsenistössä on edustus ministeriöistä ja viranomaisilta, eduskuntapuolueista sekä rahapelien tuotosta avustuksia saavien…