Uusi sivu kääntyy liki 100-vuotiaassa talossa – Myllytalossa on viljelty maata, myyty traktoreita ja majoitettu vieraita

Myllytalo on nähnyt maatalouden muutoksen. Nyt talon konsepti muuttuu jälleen, kun pitkäaikaismajoitus vaihtuu ryhmille suunnattuihin hyvinvointipalveluihin.

Ruununmyllyn pientaloalueella yksi erottuu joukosta: Myllytalo, kohta satavuotias torppa, joka on tieltä katsoen piilossa pensaikon takana.

17. heinäkuuta vuonna 1918 hyväksyttiin laki vuokra-alueiden lunastamisesta. Torpparilaiksi kutsuttu säädös antoi torppareille ja mäkitupalaisille, eli suurempien maatilojen vuokralaisille, mahdollisuuden lunastaa vuokra-alueensa.

Muutamaa vuotta myöhemmin hämeenlinnalaiset veljekset rakensivat yhdessä talon, joka sai kutsumanimensä läheisestä Katumajärveen virtaavan joen varressa jo vuosisatoja seisseestä kruununmyllystä.

Veljekset eivät suinkaan olleet ainoita, jotka iskivät pian maahan kiinni torpparilain astuttua voimaan. Kaikkiaan liki 100 000 torpparia ja mäkitupalaista sai sisällissodan jälkeen oman tuvan ja isomman tai pienemmän maatilkun.

Tilan tarina kulkee suusta suuhun

Naimattomien poikien äiti totesi, että taloon pitää saada nainen. Tilalle muuttikin pienen vauvansa kanssa nuori piika, joka asui nykyisen Myllytalon tuvassa.

Piika oli kertomusten mukaan erinomaisen sahdinvalmistaja, ja talon lapsetkin pääsivät kinkereillä helpommalla lukkarin kuulustelusta, koska sahdin maine tunnettiin hyvin kylällä.

Toinen veljeksistä päätyi lopulta naimisiin ja sai kolme lasta. Hänen tyttärensä kertoi tämänkin tarinan talon nykyisille asukkaille Kirsi ja Harri Tuomelle , jotka ovat asuneet talossa nyt jo vuosia.

Sisätilat remontoitu moderneiksi

Tilan maat ulottuivat pitkälle, mutta 1960-luvulla tilan kohtasi murros. Valtatie 10:n Hämeenlinnan ja Tuulosen välinen pätkä katkaisi karjan yhteydet laidunmaihin, ja navetta jäi pian tyhjilleen.

Navetassa on sittemmin käyty esimerkiksi traktorikauppaa. Nyt navetassa ei haise enää diesel. Ulkoa se on säilyttänyt punamultaisen pintansa, mutta sisältä huoneet on remontoitu moderneiksi, tyyliltään skandinaavisiksi majoitustiloiksi.

Tilan konsepti on myös muuttunut. Kirsi Tuomen työhuone löytyy yhdestä huoneistosta ja Harri Tuomen hierontavastaanotto päärakennuksesta. Päärakennuksesta löytyy myös pitkä ruokapöytä ja kokoustilat pieniä ryhmiä varten.

Toisen piharakennuksen terassille on upotettu kylpytynnyri, ja sisällä oleva perinnesauna on kunnostettu ja puulatoon on tehty oleskelutila. Pihalla lekottelee vieraita viihdyttämässä Samu-kissa.

Pitkäaikaismajoitukselle ei kysyntää

Harri Tuomen mukaan tiloihin pystytään nyt majoittamaan noin 12 henkilöä.

– Jonkin aikaa sitten meillä majoittui kuuden hengen naisporukka. Heille järjestettiin myös kalankäsittelykurssi, jossa noin 30 ahventa laitettiin fileiksi ja kokattiin, Harri Tuomi kertoo.

Kalankäsittelykurssia vetänyt Mika Soramäki voi viedä vieraita myös esimerkiksi Evolle katsomaan majavia tai pilkkimään.

Lähitulevaisuudessa luvassa on myös yhden yön joogaretriittejä ja hyvinvointipäiviä. Metallican konserttipäivänäkin talossa riitti väkeä. Silloin järjestettiin myös brunssi festivaalin jälkeisenä aamuna.

– Lähdimme muuttamaan konseptia, koska pitkäaikaismajoitukselle ei tuntunut olevan enää kysyntää. Halusimme myös toisaalta siirtyä ihmisten pahoinvoinnin hoitamisesta hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Tuomen mukaan kysynnän laskeminen saattoi johtua Airbnb:n ja muiden toimijoiden tulosta markkinoille. Majoitusalasta tuli Hämeenlinnassakin entistä kilpaillumpi, joten oma lokero löytyi hyvinvointimatkailusta.

Talon tarinan uskotaan kantavan

Nyt nettisivut on saatu pystyyn, mutta sen suurempaa markkinointia ei ole vielä tehty, paitsi Facebookissa ja Elomessuilla.

Vanhat valokuvat talon seinillä kertovat sen historiasta. Tarina onkin yksi tärkeimmistä keinoista, joilla Tuomet tekevät taloa tunnetuksi.

Tarina kertoo muutoksesta: Myllytalossa on aina osattu reagoida maailman muutoksiin, karjataloudesta traktorikauppaan. HÄSA