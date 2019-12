Uusi Tähtien sota saapui teattereihin – Testaa, kuinka hyvin muistat Star Wars -elokuvasaagan

Star Wars: The Rise of Skywalker saapui tänään elokuvateattereihin! Kuinka hyvin tunnet sarjan vanhoja elokuvia? Tee testi ja kokeile!

Keskiviikkona 16. joulukuuta 2015 päättyi pitkä odotus, kun Tähtien sota -elokuvasaaga sai jatkoa The Force Awakens -elokuvan myötä. Tänään, keskiviikkona 18. joulukuuta 2019, saagan virallisen sarjan yhdeksäs ja samalla viimeinen osa The Rise of Skywalker saapui elokuvateattereihin.

Paljon on kuitenkin muuttunut siitä, kun jättiyhtiö Disney osti G eorge Lucasilta oikeudet elokuvasarjaan ja ohjaimiin tarttui muun muassa Lost-televisiosarjan luoja, ohjaaja J.J. Abrams .

Testaa, kuinka hyvin muistat elokuvasaagan, jonka kaikki tuntee. (VAROITUS! Sisältää paljastuksia vanhoista Star Wars -elokuvista. Häpeä on toisaalta sinun, koska kaikkien ne on pitänyt katsoa.)

Oikeat vastaukset ovat jutun lopussa.

1. Millä sanoilla jokainen Tähtien sota -elokuva alkaa?

a) Tapahtui kerran, kaukaisessa paikassa…

b) Kauan sitten, kaukaisessa galaksissa…

c) Kauan sitten, Linnunradan laidalla…

d) Huulipunaa paidalla, Linnunradan laidalla…

2. Kuka ampuu ensin alkuperäisen Tähtien sota -elokuvan kapakkakohtauksessa?

a) Palkkionmetsästäjä

b) Han Solo

c) Luke Skywalker

d) Jabba the Hutt

3. Mistä George Lucasin on sanottu saaneen idean Han Solon kumppanille Chewbaccalle?

a) Ystävästään, ohjaaja Steven Spielbergistä

b) Venäläisestä avaruuskoira Laikasta

c) Omasta koirastaan

d) Myyttisestä Isojalka-olennosta

4. Minkä hahmon näyttelijä on pysynyt samana kaikissa Tähtien sota -elokuvissa?

a) Obi-wan Kenobi

b) Darth Vader

c) C-3PO

d) Mestari Yoda

5. Mikä on droidi R2-D2:n alkuperäinen käyttötarkoitus?

a) Se on avaruusalusten korjausdroidi.

b) Se on siivous- ja huoltodroidi.

c) Se on tarjoilu- ja baaridroidi.

d) Tarkkaa käyttötarkoitusta ei kerrota.

6. Mikä on Han Solon ja Chewbaccan avaruusaluksen nimi?

a) X-wing

b) Enterprise

c) Millennium Falcon

d) Death Star

7. Mitä työtä Harrison Ford teki näyttelemisen ohella, ennen kuin hän löi läpi Han Solon roolissa?

a) Muurarin

b) Lentäjän

c) Tarjoilijan

d) Kirvesmiehen

8. Miten Han Solo pelastaa Luke Skywalkerin jäätymästä elokuvassa Imperiumin vastaisku?

a) Tunkemalla Luken kuolleen tauntaun-eläimen sisuksiin

b) Löytämällä paleltuneen Skywalkerin juuri ennen yön tuloa ja viemällä Millenium Falconiin turvaan

c) Sytyttämällä nuotion

d) Lämmittämällä häntä valomiekan lämmöllä

9. Kuinka monta näyttelijää on vuosien mittaan esittänyt Darth Vaderia ja Anakin Skywalkeria?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

10. Mikä on Anakin Skywalkerin kotiplaneetan nimi?

a) Tatooine

b) Kashyyyk

c) Naboo

d) Alderaan

11. Kuinka vanha mestari Yoda kertoo olevansa elokuvassa Jedin paluu?

a) 190 vuotta

b) 890 vuotta

c) 900 vuotta

d) 900 sukupolven ikäinen

12. Kuinka monta Oscar-palkintoa kaikki Tähtien sota -elokuvat ovat saaneet yhteensä?

a) ei yhtään

b) 7

c) 9

d) 11

13. Minkä värinen on jedi-mestari Mace Windun (näyttelijä Samuel L. Jackson) valomiekka?

a) Sininen

b) Vihreä

c) Violetti

d) Punainen

14. Mikä seuraavista on jedi-mestari Yodan viisaus?

a) ”Tee, tai ole tekemättä. Yrittämistä ei ole.”

b) ”Elämä on kuin suklaarasia. Koskaan ei tiedä, mitä saa.”

c) ”Saavutan ikuisen nuoruuden pontevasti harjoittelemalla!”

d) ”Elämä löytää keinon.”

15. Mikä tunne on polku Voiman pimeälle puolelle Yodan mukaan?

a) Viha

b) Ilo

c) Kateus

d) Pelko

16. Han Solo jäädytetään elokuvassa Imperiumin vastaisku. Miksi?

a) Koska Darth Vader kyllästyi häneen.

b) Koska hän oli velkaa Jabba The Huttille.

c) Koska hän yritti pelastaa Prinsessa Leian.

d) Koska hän salakuljetti droideja.

17. Elokuvassa Kloonien hyökkäys tavataan Han Solon napanneen palkkionmetsästäjän isähahmo. Mikä hänen nimensä on?

a) Boba Fatt

a) Boba Fett

b) Jango Fatt

c) Jango Fett

18. Obi-wan Kenobi ja Qui-gon Jinn törmäävät elokuvassa Pimeä uhka outoon Jar-Jar Binks -nimiseen olentoon, joka on karkotettu kotoaan. Mikä oli Binksin mukaan ollut karkotuksen syynä.

a) Koska hän uhmasi kuningasta.

b) Koska hän epäonnistui salaliitossa.

c) Koska hän unohti saapua sovittuun tapaamiseen.

d) Koska hän oli kömpelö.

19. Prinsessa Leia palaa jälleen elokuvassa The Force Awakens. Vaan minkä planeetan prinsessa hän on?

a) Naboo

b) Alderaan

c) Mos Eisley

d) Geonosis

20. Mikä on Luke Skywalkerin ja Darth Vaderin välinen suhde?

a) Luke on Darth Vaderin veljenpoika.

b) Luke on Darth Vaderin veli.

c) Luke on Darth Vaderin adoptoitu poika.

d) Luke on Darth Vaderin biologinen poika.

Oikea rivi

BBCCA CDADA CBCAD BCDBD

0–5 oikein: Olet Jabba The Hutt. Gangsteripomo ei piittaa oikeasta tai väärästä, ainoastaan vallasta ja rahasta. Pane pian Tähtien sota -päälle ja kertaa tietosi. Kukaan ei halua olla Jabba.

6–9 oikein: Olet Jar-Jar Binks. Lopputulos on vielä hieman niin ja näin, teet huolimattomia virheitä hätäpäissäsi. Muista vapauttaa mielesi, niin kehityt Voiman käyttäjänä.

10–12 oikein: Olet Han Solo. Osaat selvästi perusasiat, mutta yksityiskohdat hukkuvat vauhdin ja taistelun alle. Hyvä Han, päämäärä on tärkein, on Voimaa tai ei.

13–15 oikein: Olet R2-D2. Tiedät paljon ja olet erittäin neuvokas, mutta valitettavasti roskakorin kokoisena droidina oleminen hieman rajoittaa. Olet tiedoillasi silti korvaamaton apuri.

16–18 oikein: Olet Luke Skywalker. Voima on sinussa vahva, kuten koko perheessäsi. Jedi-ritarien tulevaisuus on levännyt harteillasi, mutta tunnet vastuusi ja hallitset tietosi.

19–20 oikein: Olet mestari Yoda! Erinomaista! Muista, todellinen jedi-mestari on nöyrä ja vaatimaton. Olet tiedoillasi vailla vertaa, ja olet selkeästi käyttänyt suuren osan elämästäsi näiden oppien hallintaan. Voima kulkee kanssasi aina.

Juttu on alun perin julkaistu 14.12.2015.